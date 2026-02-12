TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Pour la première fois dans l'histoire du secteur réglementé des jeux sur Internet en Ontario, la CAJO a émis un avis de proposition d'ordonnance visant à suspendre l'inscription de PointsBet Canada (PointsBet) pour une période de cinq jours. Cette suspension fait suite à l'incapacité systémique présumée de PointsBet à surveiller, détecter, documenter et présenter correctement les schémas de paris suspects liés au complot de trucage de paris de 2024 impliquant Jontay Porter, joueur de la National Basketball Association (NBA), qui a fait l'objet d'une importante enquête criminelle aux États-Unis.

Au début de l'année 2024, après que des allégations de paris d'initiés impliquant le joueur des Raptors de Toronto, Jontay Porter, ont été rendues publiques, la CAJO a demandé à tous les preneurs aux livres réglementés par l'Ontario de confirmer s'ils avaient proposé des paris sur Porter et s'ils avaient détecté et rapporté des activités de paris suspects. Après un retard important, PointsBet a informé la CAJO qu'il n'avait proposé aucun pari de ce type.

En octobre 2025, la publication d'un acte d'accusation du département américain de la Justice a révélé que l'affaire Porter s'inscrivait dans le cadre d'un vaste système de paris d'initiés. La CAJO a demandé à tous les exploitants réglementés de reconfirmer si des paris suspects avaient été effectués sur les marchés visant Porter. En réponse à cette nouvelle enquête, dix-huit mois après sa réponse initiale, PointsBet a reconnu pour la première fois avoir effectivement proposé des paris sur Porter lors de ces matchs.

Après avoir obtenu et examiné les données de paris de PointsBet, la CAJO a confirmé les indices de paris suspects qui étaient au cœur du système découvert en 2024. Ces paris auraient dû être détectés et rapportés au moment où ils ont été effectués.

Les exploitants de jeux sur Internet réglementés constituent une première ligne de défense essentielle pour protéger l'intégrité du sport et le marché des paris sportifs en Ontario. Ils sont tenus de surveiller, de détecter et de présenter immédiatement un rapport sur toute activité de pari inhabituelle et suspecte sur leurs sites qui pourrait indiquer une manipulation des paris. L'identification et le rapport rapides de ces problèmes permettent d'alerter les ligues sportives, les contrôleurs d'intégrité, les régulateurs et les forces de l'ordre sur d'éventuels problèmes d'intégrité. Cela permet également d'alerter les exploitants de jeux d'argent à travers le monde, qui peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs clients contre les paris entachés d'irrégularités.

Ce n'est pas la première fois que la CAJO sanctionne PointsBet. En mai 2022, la CAJO a infligé à l'exploitant une amende pour des infractions liées à la publicité et à l'incitation, puis en novembre 2023, une autre amende pour des infractions aux normes de jeu responsable de l'Ontario.

Les exploitants de jeux sur Internet qui reçoivent un avis de suspension de leur inscription ont le droit de faire appel de la décision de la CAJO dans un délai de 15 jours auprès du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP), un organisme juridictionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

« La protection de l'intégrité du sport et du marché des paris sportifs en Ontario est une priorité absolue pour la CAJO. Nous exigeons de tous les exploitants qu'ils mettent en place des systèmes robustes et une formation complète du personnel afin de détecter et de présenter de manière fiable un rapport sur toute activité suspecte. Notre cadre réglementaire est clair : les exploitants doivent être équipés pour détecter les risques liés à l'intégrité et y répondre efficacement, et nous prendrons les mesures appropriées lorsque ces normes ne seront pas respectées. »

- Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l'Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

