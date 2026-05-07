TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - La CAJO a infligé à Relax Gaming Limited et à Arrise Solutions Limited des amendes de 40 000 $ chacune. Ces sanctions font suite à une enquête de la CAJO qui a révélé que des jeux créés par ces sociétés étaient disponibles sur des sites de jeux d'argent non réglementés accessibles aux joueurs de l'Ontario. Les exploitants de sites Web de jeux d'argent accessibles en Ontario doivent être inscrits auprès de la CAJO.

Le marché réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario repose sur des normes claires et applicables, qui exigent des exploitants qu'ils mettent en place des mesures solides de protection des consommateurs, telles que des garanties d'intégrité des jeux et de jeu responsable. Les sites de jeux sur Internet non réglementés ne garantissent ni la protection des joueurs ni la sécurité des informations, et augmentent le risque potentiel de préjudice pour les joueurs et d'activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent et le trucage de matchs. C'est pourquoi la CAJO s'efforce activement de lutter contre les jeux sur Internet illégaux en Ontario.

Relax Gaming et Arrise Solutions sont toutes deux agréées par la CAJO pour créer et fournir des jeux de machines à sous et des jeux de type casino destinés aux sites de jeux réglementés de l'Ontario. La CAJO interdit aux exploitants opérant sur le marché réglementé des jeux sur Internet de proposer leurs produits à des sites de jeux non réglementés accessibles aux joueurs ontariens. La fourniture de jeux à ces sites contribue à soutenir les activités de jeux non réglementées.

La CAJO vise à perturber les jeux non réglementés et leurs chaînes d'approvisionnement afin de protéger les Ontariens et de préserver l'intégrité des jeux dans la province. L'organisme surveille le marché à la recherche d'entités réglementées qui approvisionnent le secteur non réglementé.

À la suite d'une notification des inspecteurs de la CAJO, les deux entreprises ont pleinement coopéré à l'enquête et ont pris des mesures rapides pour restreindre l'accès à leurs jeux par les joueurs ontariens sur les sites non réglementés.

Citation

« Le marché réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario repose sur des règles claires, conçues pour protéger les joueurs et responsabiliser les entreprises. Les sites de jeux non réglementés opèrent en dehors de ce cadre, ce qui signifie que les joueurs n'ont aucune garantie quant à l'équité des jeux, à la rapidité des retraits ou à l'accès à un mécanisme efficace de règlement des litiges. Lorsque des jeux réglementés apparaissent sur des sites non réglementés, cela risque de favoriser un marché qui expose les joueurs à un préjudice réel. »

- Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

À propos de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l'Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]