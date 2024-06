OTTAWA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Galerie d'art d'Ottawa (GAO) ont annoncé aujourd'hui un partenariat unique visant à soutenir l'autorité, l'autodétermination et la souveraineté culturelle des artistes, des producteurs culturels et des communautés autochtones.

Grâce à des initiatives communes, à l'alignement des programmes et à la promotion croisée, l'entente favorisera l'appréciation de l'art autochtone à l'échelle locale, nationale et internationale, et soutiendra le leadership autochtone dans le milieu des arts.

« Ce partenariat est une partie importante de notre engagement soutenu à établir des relations avec les Premiers Peuples de ce territoire et à comprendre ce que la réconciliation signifie », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Il reflète aussi notre vision de l'avenir d'Ottawa, qui repose sur les relations et les communautés que nous accueillons, et dans laquelle l'art joue un rôle essentiel. »

Alexandra Badzak, directrice et chef de la direction de la GAO, a déclaré que cette entente s'inscrit dans le cadre de son travail de promotion de l'équité, de la lutte contre le racisme et de l'accessibilité par l'entremise de l'art : « Depuis plusieurs décennies, le Musée des beaux-arts du Canada et la Galerie d'art d'Ottawa ont eu le privilège de partager un espace sur le territoire non cédé de la Première Nation algonquine Anishinābeg Aki, dans la ville d'Ottawa. Cet accord sans précédent marque la première fois que nous reconnaissons nos responsabilités mutuelles et notre désir de travailler ensemble pour renforcer la culture dans la région. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que nous y sommes parvenus grâce à un leadership Autochtone et à des pratiques décoloniales centrant notre nouveau partenariat sur les piliers relationnels que sont les soins, la communauté et l'action collective. »

Parmi les exemples d'initiatives futures, citons un stage rémunéré pour les jeunes professionnels autochtones, l'élaboration conjointe de programmes publics pertinents et le soutien à l'élaboration de nouvelles politiques ayant un impact sur l'art et les professionnels autochtones de l'art.

Le programme pilote de partenariat prévoit une collaboration pour une prochaine exposition d'œuvres de l'artiste Haudenosaunee Jeff Thomas, conservateur indépendant et photographe reconnu pour ses recherches novatrices et sa pratique innovante du commissariat d'exposition. L'exposition sera organisée par Rachelle Dickenson, qui a récemment rejoint le département Voies autochtones et décolonisation au MBAC.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

À propos de la Galerie d'art d'Ottawa

La Galerie d'art d'Ottawa est située sur le territoire traditionnel de la Nation Anishinābe au centre-ville d'Ottawa. Récemment agrandie, elle sert de lieu d'expositions et de centre culturel municipal. La Galerie présente des œuvres d'artistes de la région, d'ailleurs au pays et au monde. Elle abrite deux collections : la Collection Firestone d'art canadien, qui renferme plus de 1 600 œuvres d'artistes du Canada, ainsi qu'une collection permanente représentant des artistes de la région d'Ottawa-Gatineau. La GAO croit que l'art et la culture sont des éléments essentiels du sentiment d'appartenance et constituent les fondements de la société que nous désirons. L'art est rassembleur et permet de célébrer nos expériences semblables qui ajoutent texture et inspiration au quotidien. Nous croyons que l'art et les artistes de la région offrent une vision unique de la société. Bien qu'ancré dans une géographie spécifique, tout cela joue un rôle essentiel et aide à saisir les défis complexes et mondiaux de notre époque. Nos expositions et nos programmes s'adressent à tous les publics, très jeunes et plus âgés. La GAO c'est aussi un espace partagé et accessible pour la communauté et les collaborations et partenariats interdisciplinaires rendent ceci possible. Consultez oaggao.ca pour plus de détails.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des médias : pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux‑arts du Canada, [email protected] ; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected] ; Véronique Couillard, Responsable, Relations publiques, Galerie d'art d'Ottawa, [email protected]