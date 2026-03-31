Réalisée en partenariat avec le Sentier d'art Lassonde, cette œuvre monumentale sera dévoilée dans le plus grand parc de Toronto à être aménagé depuis une génération

OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) annonce aujourd'hui avoir commandé à Alicja Kwade, artiste de renommée internationale, une sculpture d'envergure qui sera dévoilée au Sentier d'art Lassonde. Prévu pour l'été 2026, le Sentier est une nouvelle destination d'art public audacieuse aménagée dans le parc Biidaasige, dans le secteur riverain de Toronto. La sculpture, qui deviendra l'œuvre la plus grande et la plus ambitieuse de l'artiste à ce jour, y sera installée en mai 2027.

Ce partenariat historique témoigne de l'engagement du MBAC à faciliter l'accès du public à l'art dans tout le pays. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Rayonnement national du Musée, qui vise à donner aux œuvres d'art de sa collection, ainsi qu'à des œuvres nouvellement commandées, une place dans la vie quotidienne du grand public.

Née en Pologne et établie à Berlin, Alicja Kwade est célèbre pour ses sculptures et ses installations qui utilisent des matériaux simples de manière surprenante, encourageant les spectateurrices à repenser leurs conceptions du temps, de l'espace et de la réalité. Ces dernières années, elle s'est fait connaître pour ses œuvres d'art public extérieures, dont une installation sur le toit du Metropolitan Museum of Art de New York, en 2019. La sculpture originale qu'elle prépare pour le secteur riverain de Toronto permettra à l'artiste d'élargir sa pratique à un nouveau contexte géographique et culturel grâce à une importante commande publique.

Cette œuvre comprendra du granit d'origine locale provenant du Bouclier canadien. Elle sera réalisée en partie dans le Grand Toronto, renforçant ainsi le lien entre le projet et les matériaux, la géographie et le savoir-faire locaux. Grâce à cette sculpture, qui occupera une place prépondérante sur le Sentier d'art Lassonde, le MBAC explore de nouvelles approches en matière de commande pour permettre à des artistes contemporaines de créer des œuvres audacieuses et axées sur la communauté à une échelle rarement faisable dans un musée traditionnel.

« Toronto est la première grande ville du continent que j'ai connue, et elle m'a laissé une impression durable », a déclaré Alicja Kwade. « Je la perçois comme une ville très proche de la nature, de l'eau et des espaces verts, même si elle est clairement construite et conçue, et s'élève verticalement. Je trouve essentiel de rendre l'art vraiment accessible à tous dans l'espace public pour que les gens puissent le rencontrer à l'improviste, presque littéralement tomber dessus, et être invités à interagir avec lui. Ça fait de nombreuses années que je souhaite réaliser cette œuvre, alors je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse qu'elle voie le jour sous forme de dialogue avec cet espace public. »

La commande renforce le partenariat entre le MBAC et le Sentier, dont le programme de lancement, annoncé en octobre 2025 (en anglais seulement), comprend le prêt d'une sculpture de l'artiste britannique Tracey Emin faisant partie de la collection du Musée. Cette première collaboration entre le MBAC et le Sentier témoigne d'un engagement commun à favoriser l'accès à l'art dans les espaces publics.

Cette commande reflète également l'engagement du Musée à soutenir les femmes artistes, notamment celles de l'Europe de l'Est, et à rendre sa collection et ses œuvres d'art contemporain plus accessibles grâce à des mesures originales et dynamiques. Elle s'ajoute à une liste croissante de projets de rayonnement national réalisés dans tout le pays, dont ceux menés récemment avec les artistes Sylvie Tourangeau à La Manif d'art (Québec, Québec), Joan Jonas avec Nous venons de la mer (Cap-Breton, Nouvelle-Écosse), Ilya et Emilia Kabakov et The Ship of Tolerance [Le bateau de la tolérance] (Oakville, Ontario), Sharon Lockhart et WINDWARD (île Fogo, Terre-Neuve-et-Labrador, et Banff, Alberta) et Ai Weiwei, avec son installation Bicyclettes Forever, à La Fourche (Winnipeg, Manitoba).

« Cette initiative incarne notre mission, qui est de faire connaître l'art du plus grand nombre et d'une manière significative un peu partout au pays, y compris à l'extérieur de notre établissement », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « La sculpture monumentale d'Alicja Kwade met en évidence ce qu'il est possible d'accomplir lorsque des organismes collaborent pour rendre l'art plus accessible. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans l'aménagement d'un espace public qui accueillera, chaque année, des millions de Canadiennes, de Canadiens et de touristes. »

« Nous sommes ravis que soit inaugurée, sur le Sentier d'art Lassonde, une sculpture majeure d'une artiste de renommée mondiale », a déclaré Julie Lassonde, présidente du conseil d'administration du Sentier. « L'œuvre est à la fois adaptée au site et représentative de la vision du MBAC d'accroître le rayonnement national. Nous attachons une grande importance aux partenariats qui encouragent une programmation artistique ambitieuse et dynamique, et qui font du Canada un chef de file culturel mondial. »

Le Sentier d'art Lassonde, qui doit être inauguré à l'été 2026, est composé de 15 sites d'art public interreliés où seront aménagées des installations permanentes et itinérantes d'artistes canadiens, autochtones et étrangers de premier plan. Situé dans un nouveau réseau de parcs riverains de 60 acres sur les terrains portuaires de Toronto, le Sentier s'inscrit dans un projet de réaménagement urbain de 1,4 milliard de dollars dirigé par l'organisme Waterfront Toronto en partenariat avec la Ville de Toronto, la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada.

En tant que projet national, cette destination culturelle gratuite pour tous et ouverte à l'année accueillera des visiteurs de tout le pays et d'ailleurs dans le monde. L'ajout de la sculpture monumentale d'Alicja Kwade met de l'avant l'engagement des gestionnaires du Sentier à participer à la commande d'œuvres d'art innovantes à grande échelle qui trouvent un écho auprès d'un vaste public et reflètent divers points de vue.

L'initiative Rayonnement national du Musée des beaux-arts du Canada est appuyée généreusement par Michael Nesbitt, avec du financement supplémentaire assuré par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

La fondation du Sentier d'art Lassonde est reconnaissante à Frances et Tim Price pour le soutien accordé à la réalisation de ce projet de partenariat et à son intégration au Sentier.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone, contemporain et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Créée en 2024, l'initiative Rayonnement national renforce l'engagement du MBAC à offrir des occasions de profiter de l'art à des communautés de l'ensemble des provinces et des territoires. En trouvant de nouvelles façons de collaborer, notamment la commande d'œuvres, les prêts à long terme et spéciaux ainsi que des programmes communautaires, nous facilitons l'accès à l'art à l'extérieur du Musée. Ces initiatives s'appuient sur des programmes existants, comme les expositions itinérantes, les initiatives numériques et le Programme des prêts.

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À propos du Sentier d'art Lassonde

Le Sentier d'art Lassonde, dont l'inauguration est prévue pour l'été 2026, se veut une expérience culturelle en plein air qui se déroulera sur 4,2 km de sentiers de promenade dans le parc Biidaasige, un immense réseau de parcs publics riverains nouvellement aménagé en surplomb du lac Ontario, sur les terrains portuaires de Toronto. Situé sur la nouvelle île Ookwemin Minising, dans l'archipel du port de Toronto, le Sentier est au cœur d'un énorme projet de 1,4 milliard de dollars réalisé par l'organisme Waterfront Toronto pour réorienter l'embouchure de la rivière Don et protéger le centre-ville des inondations.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pour le Sentier d'art Lassonde : Signe Barlow, VP, PR & Communications, Chimera Collective, [email protected]