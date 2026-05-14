OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - En prévision d'une importante annonce concernant de prochaines initiatives dans le secteur de l'électricité, les journalistes sont invités à une séance d'information technique sous embargo organisée par des représentants du gouvernement du Canada. Cet événement permettra de mettre en évidence certains aspects techniques de différentes mesures gouvernementales visant à fournir une électricité propre, fiable et abordable partout au pays pendant des décennies.

Événement : Virtuel (Zoom)

Date : Jeudi 14 mai 2026

Heure : 8 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Conditions de l'embargo

En participant, les journalistes reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de l'embargo et s'engagent à les respecter. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis demeurera en vigueur jusqu'à ce que le premier ministre Mark Carney commence à prononcer son discours lors d'un événement qui se tiendra dans l'édifice de l'Ouest, à Ottawa, le 14 mai 2026. Jusqu'à la levée de l'embargo, les participants ne discuteront pas publiquement des documents ou renseignements fournis ni ne les rendront publics de quelque façon que ce soit.

La séance d'information technique se tiendra uniquement à titre informatif et sous le sceau de l'anonymat. En cas de dérogation aux conditions de l'embargo, les participants ou leurs organisations pourraient ne pas être autorisés à participer à de futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

Accès aux documents sous embargo

Pour recevoir des documents d'information à l'avance, les participants sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias à Ressources naturelles Canada ([email protected]). En recevant des documents à l'avance, les participants s'engagent à les garder confidentiels jusqu'à la levée de l'embargo, comme mentionné plus haut.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]