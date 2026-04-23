OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - Plongez dans un univers de lumière et de dialogue international durant la saison printemps-été 2026 au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Cette saison s'articule autour sur une rétrospective historique consacrée à une artiste impressionniste canadienne de premier plan et de l'une des plus grandes expositions d'art circumpolaire contemporain autochtone au monde, qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur l'art de l'Arctique. La saison marque également le retour du laissez-passer Un Canada fort, du 19 juin au 7 septembre, garantissant un accès facile et abordable à des expériences captivantes, à la découverte artistique et à des expériences de création artistique amusantes qui créeront des souvenirs inoubliables au cœur de la capitale nationale.

Photo: MBAC (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Parallèlement, le Musée propose des œuvres de sa collection de renommée mondiale à des publics des quatre coins du Canada grâce à d'importantes installations et expositions organisées en partenariat au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Yukon.

« Cette saison au Musée est consacrée au pouvoir transformateur de la lumière -- qu'il s'agisse du reflet scintillant de Qillaniq ou des tableaux ensoleillés d'Helen McNicoll », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous invitons le monde entier à découvrir comment l'art défie les frontières et la colonisation pour célébrer et renforcer le sens de la communauté. »

Voyage à travers la lumière : Helen McNicoll : Un voyage impressionniste

Du 8 mai au 12 octobre 2026

Pour la première fois, Ottawa accueille l'univers baigné de soleil de l'une des peintres impressionnistes les plus célèbres du Canada, Helen McNicoll (1879-1915). Organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec et adaptée par le Musée des beaux-arts du Canada, cette exposition est l'une des plus ambitieuses consacrées à l'œuvre d'Helen McNicoll depuis un siècle.

L'art d'Helen McNicoll, dont l'utilisation magistrale de la lumière et de la couleur capte des moments intimes de la vie quotidienne avec une sensibilité remarquable, sera à l'honneur tout au long de l'été. Réunissant des œuvres exceptionnelles provenant de grandes collections, l'exposition offre une rare occasion de redécouvrir une artiste dont la vision a contribué à façonner l'impressionnisme canadien et continue de rayonner aujourd'hui.

Plus de 80 peintures, croquis et œuvres sur papier d'Helen McNicoll sont présentés, ainsi que d'autres œuvres de sa plus proche compagne de peinture, Dorothea Sharp, et de certains de ses contemporains de Montréal. L'exposition présente également ses carnets de croquis personnels et sa correspondance, offrant un aperçu exceptionnel de son processus créatif.

Célébrer la souveraineté circumpolaire : Qillaniq

Du 12 juin au 20 septembre 2026

Le Musée dévoile une exposition révolutionnaire présentant des œuvres d'artistes autochtones de tout le Nord circumpolaire. Qillaniq est une expression lumineuse d'une joie radicale, un espace dédié aux artistes circumpolaires vivant.e.s dont l'art remet en question les idées reçues et établit un lien entre l'existence contemporaine et l'héritage intergénérationnel du Nord. Réunissant près de 70 artistes de l'Inuit Nunaat, du Sápmi et du Denendeh, il s'agit de la plus grande exposition du genre.

Qillaniq est un mot inuktitut qui décrit la façon dont la lumière du soleil ou de la lune scintille vivement lorsqu'elle se reflète sur l'eau -- symbole de l'« éclat » de l'autodétermination des peuples autochtones face à la colonisation, qui célèbrent leur lien avec la terre. Organisée par une équipe entièrement autochtone issue du monde circumpolaire, l'exposition présente des pratiques multidisciplinaires et intergénérationnelles, et inclut des médiums novateurs, allant de la vidéo et de la performance à la première nord-américaine de l'installation emblématique de Máret Ánne Sara, Pile o´Sápmi Supreme.

Coïncidant avec la Décennie des langues autochtones des Nations Unies (2022-2032), Qillaniq sert de vecteur à des mondes fluides et interconnectés qui transcendent les frontières modernes.

Pour les enfants et les familles : un été sous le signe de la créativité

Cet été, stimulez l'imagination de toute votre famille au Musée ! Découvrez les possibilités créatives de l'art avec une foule d'activités gratuites et d'ateliers spéciaux destinés à toute la famille. Laissez-vous inspirer par les « reflets chatoyants » de Qillaniq et les champs ensoleillés d'Helen McNicoll pour créer votre propre œuvre d'art. Avec ses espaces interactifs et ses activités, le Musée est un véritable terrain de jeu pour la curiosité, ce qui en fait la destination idéale pour une journée en famille riche en inspiration.

Le retour du laissez-passer Un Canada fort

Pour que ces expositions de renommée mondiale soient accessibles à tous, le Musée des beaux-arts du Canada est ravi de relancer le laissez-passer Un Canada fort. Ce laissez-passer offre aux visiteurs de moins de 24 ans l'entrée gratuite ou à tarif réduit à la collection et aux expositions du Musée, ce qui en fait le compagnon idéal pour un été culturel dans la capitale.

Ailleurs au Canada

Le rayonnement de la collection de classe mondiale du Musée s'étend au-delà d'Ottawa. Cet été, en collaboration avec ses partenaires régionaux, le Musée présente des œuvres majeures aux quatre coins du Canada dans le cadre des expositions et installations suivantes :

Pour en savoir plus sur la programmation exceptionnelle du Musée, rendez-vous sur beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]