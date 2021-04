En s'établissant à PVM, une propriété d'Ivanhoé Cambridge prisée et reconnue dans la communauté, le Musée est particulièrement heureux de pouvoir demeurer actif et présent tout au long de la durée des travaux, en maintenant son rapport à la ville et au centre-ville, sa présence auprès de ses membres et de ses visiteurs, ainsi qu'au sein de la communauté montréalaise.

Fait notoire, Place Ville Marie fut le tout premier lieu de diffusion des activités du MAC qui y présenta, en mars 1965, sa première exposition, une rétrospective consacrée à l'artiste français Georges Rouault.

D'autres détails suivront prochainement.

« Je suis très heureux de pouvoir nouer cette collaboration avec Place Ville Marie et Ivanhoé Cambridge. En plus d'être un lieu à l'architecture historique, parfaitement situé et offrant les espaces nécessaires pour nous permettre de poursuivre nos activités, il y a quelque chose de symbolique à être présent là où tout a commencé pour le MAC. C'est un retour aux sources en attendant d'amorcer la prochaine grande page de son histoire. »

John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC

« L'arrivée du MAC à PVM s'inscrit parfaitement dans notre désir de participer à la revitalisation du centre-ville et transformer les usages traditionnels généralement associés aux immeubles de bureaux. C'est offrir à notre communauté d'occupants, de locataires, mais aussi au grand public l'expérience du MAC, véritable emblème d'ici dans le domaine culturel et artistique, dans un contexte inédit. »

Annik Desmarteau, vice-présidente, Bureaux Québec chez Ivanhoé Cambridge

Projet majeur et porteur pour le MAC, la transformation s'inscrit dans une volonté du Musée de participer toujours plus activement à la mise en valeur, la diffusion et la promotion de l'art contemporain québécois, canadien et international. Il permettra au Musée de poursuivre son essor en augmentant les espaces consacrés à ses expositions et d'offrir un plus vaste éventail d'activités éducatives pour les petits et les grands. Avec cette transformation, le MAC entend réaffirmer son rôle de leader et convaincre un public toujours plus nombreux de l'importance que revêt l'art contemporain dans l'affirmation et le développement de notre culture et de sa grande valeur au sein de notre société.

Annick Desmarteau, vice-présidente, Bureaux Québec chez Ivanhoé Cambridge, et John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC sur l'Esplanade PVM. À l'arrière-plan : l'œuvre Luna-Park, 1967, de l'artiste Lise Gervais. Fibre de verre et métal poli, 196 x 205 x 160 cm Collection Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grandes qualités, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et de la logistique. Ses actifs s'élevaient à plus de 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : www.ivanhoecambridge.com .

