OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le 6 juin 1944, les forces canadiennes, britanniques, américaines et françaises débarquaient en Normandie : une étape essentielle vers la victoire des Alliés en Europe qui aura lieu au mois de mai suivant. Cette année, le Musée canadien de la guerre vous invite à vivre le 80e anniversaire du jour J grâce à sa programmation en personne et à une nouvelle exposition présentée au Musée et en ligne.

« Le jour J marque le début d'une campagne importante qui a contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, a déclaré James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. Quatre-vingts ans après le débarquement des militaires du Canada sur les plages de Normandie, nous nous souvenons encore de leur service et de leur sacrifice. »

L'invasion alliée de l'Europe a été l'opération militaire amphibie la plus complexe de l'histoire de l'humanité, et la bataille de Normandie a contribué au début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, quelque 150 000 militaires - dont près de 15 000 provenant de partout au Canada - ont débarqué sur les plages de Normandie, ou ont atterri en parachute ou en planeur dans les régions avoisinantes. Nombre de ces personnes ne sont jamais retournées auprès de leur famille et de leurs proches.

À partir du 3 juin, l'exposition Invasion! - Les Canadiens et la bataille de Normandie, 1944 sera présentée dans le foyer du Musée de la guerre. Cette exposition sur panneaux présente de puissantes photographies en noir et blanc et des reproductions d'objets d'archives. Les membres du public pourront découvrir l'histoire et l'héritage de cette bataille cruciale au moyen de sept récits personnels. L'exposition sera en place jusqu'au 12 novembre 2024 et une version en ligne sera disponible sur le site du Musée de la guerre à partir du 6 juin.

Le 6 juin également, trois spécialistes nous feront profiter de leur expertise en histoire lors d'une conférence spéciale sur le jour J, intitulée « Le jour J et la bataille de Normandie : 80 ans après », qui sera présentée à 19 h au théâtre Barney-Danson. L'exposé donnera un aperçu de la campagne et de son héritage, et sera accompagné d'images de photographies historiques, de lettres, d'œuvres d'art et de culture matérielle, ainsi que de courtes séquences vidéos et audios. Les billets sont au prix de 10 $ chacun ou gratuits pour les membres du Musée.

Du jeudi au dimanche, du 6 au 23 juin, les membres du public pourront également plonger dans une des projections horaires de Jour J, Normandie 1944 au théâtre Barney-Danson. Ce film mêle animation, imagerie générée par ordinateur et action en direct pour montrer de manière saisissante comment les débarquements alliés ont changé le cours de la guerre. Les projections du film sont incluses dans le prix d'entrée au Musée et seront proposées toutes les heures, de 11 h à 18 h le jeudi et de 11 h à 16 h du vendredi au dimanche.

Pour en savoir plus sur le Canada, le jour J et la Seconde Guerre mondiale, assurez-vous de conclure votre passage au Musée par une visite de la galerie consacrée au Canada et à la Seconde Guerre mondiale.

Pour obtenir des renseignements sur les programmes spéciaux du Musée concernant le jour J et pour acheter des billets pour la conférence, veuillez consulter le site museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Sa mission est de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

