Le Musée canadien de la guerre souligne le 75e anniversaire du jour J en présentant Invasion! - Les Canadiens et la bataille de Normandie, 1944

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre est heureux de présenter une exposition spéciale pour souligner le 75e anniversaire du jour J. Invasion! - Les Canadiens et la bataille de Normandie, 1944 réunit 12 saisissantes photographies en noir et blanc d'évènements marquants et des reproductions d'archives, qui mettent en lumière 7 récits personnels et expliquent qui a participé à cette opération, quels en étaient les objectifs et pourquoi elle demeure aussi importante pour la population canadienne.