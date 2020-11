Destinée principalement aux professionnelles et aux professionnels du milieu de l'enseignement, cette nouvelle ressource en ligne convient toutefois à quiconque souhaite organiser un évènement à l'occasion du jour du Souvenir. Elle réunit des artéfacts, des documents d'archives, des photos et des œuvres d'art provenant des collections du Musée de la guerre. Ces sources primaires sont étoffées par des aperçus historiques, des plans de cours et des présentations multimédias qui donnent vie à des récits sur le service et le sacrifice en temps de guerre, comme l'histoire du père qui gardait toujours dans sa poche l'ours en peluche de sa fillette, pendant la Première Guerre mondiale, ou encore l'histoire de la première soldate canadienne tuée au combat, en Afghanistan. La création de cette ressource sur le Souvenir a été généreusement soutenue par la Direction nationale de la Légion royale canadienne et les Amis du Musée canadien de la guerre.