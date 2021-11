« Le Musée canadien de la guerre est l'endroit idéal pour découvrir le riche passé militaire du Canada et se souvenir de la contribution et des sacrifices consentis par les Canadiennes et les Canadiens, a rappelé Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire et directrice générale du Musée canadien de la guerre. C'est avec fierté que nous poursuivons l'enrichissement de cette ressource importante en offrant toujours plus de récits de contributions militaires canadiennes à utiliser en classe et dans les collectivités partout au pays. »