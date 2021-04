GATINEAU, QC, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre ont été profondément attristés d'apprendre le décès de W. Galen Weston, entrepreneur canadien et défenseur des arts.

En 2017, en tant que président de la Fondation W. Garfield Weston, W. Galen Weston et sa famille ont généreusement fait don de 2 millions de dollars pour soutenir l'achèvement de l'exposition emblématique du Musée canadien de l'histoire, la salle de l'Histoire canadienne. Cette dernière a ouvert ses portes le 1er juillet 2017, le jour du 150e anniversaire de la Confédération.

En reconnaissance de cette importante contribution, la galerie 3 de la salle a été nommée Galerie L'honorable Hilary M. Weston et W. Galen Weston. Celle-ci explore le Canada moderne, de 1914 à aujourd'hui; une période qui couvre bon nombre des évènements importants associés à l'histoire de la famille Weston.

« L'histoire de la famille Weston est typiquement canadienne, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre. Comme des générations de Canadiennes et de Canadiens, cette famille a travaillé fort, fait des sacrifices et contribué à bâtir un pays connu pour la diversité, la paix et la prospérité qui y règnent. C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Weston. Les millions de visiteurs et de visiteuses de notre Musée se souviendront de son legs. »

La salle de l'Histoire canadienne présente l'histoire du Canada selon les diverses expériences et perspectives des personnes qui l'ont réellement vécue. Cette exposition phare met en lumière l'héritage durable du passé du Canada : un héritage vivant, pertinent et en constante évolution.

Le Musée canadien de l'histoire exploite également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France. Ensemble, ces Musées constituent des centres de recherche et d'information sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation du public à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

