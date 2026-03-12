Symboles boursiers

Cette certification reconnaît CGI comme un acteur majeur de la prise de décision en matière de recouvrement et de gestion des créances, appuyée par l'IA et des modèles statistiques

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé que sa solution Strata Enterprise, intégrant sa propriété intellectuelle, a obtenu la certification Arum Approved System à la suite d'un examen indépendant réalisé par Arum Global, l'un des principaux cabinets de conseil indépendants du Royaume-Uni dans le domaine du recouvrement et de la gestion des revenus.

La solution Strata Enterprise de CGI facilite la conception et l'exécution de stratégies décisionnelles dans les domaines de l'octroi de prêts, des décisions en matière de crédit et de fraude, ainsi que du recouvrement de créances. Ces fonctionnalités sont offertes par CGI Credit Studio, une plateforme infonuagique de premier plan dédiée au cycle de vie du crédit.

« À l'issue de l'évaluation, je suis heureux de confirmer que Strata Enterprise de CGI a dépassé les critères de référence d'Arum Global et obtenu la certification Arum Approved System », a déclaré Jaime Lockey, conseiller chez Arum Global. « Tout au long du processus, nous avons été impressionnés par la flexibilité de Strata Enterprise et par sa capacité à répondre à des cas complexes de recouvrement de créances. »

« Grâce à notre solution Strata Enterprise, nos clients accélèrent le recouvrement de créances, prennent des décisions plus éclairées en matière d'octroi de crédit et tirent parti de l'intelligence prédictive de manière transparente sur tous les canaux », a déclaré Kelly DeForest, vice-présidente, Propriété intellectuelle, Prêts commerciaux, CGI. « La certification d'Arum Global souligne la crédibilité de la solution Strata Enterprise de CGI, renforçant ainsi la confiance des clients dans leur capacité à gérer et à améliorer continuellement la prise de décision avec transparence et contrôle. »

Élément fondamental du portefeuille de propriété intellectuelle de CGI, Strata Enterprise permet aux clients de prendre des décisions cohérentes et fondées sur des données à grande échelle en transformant les politiques commerciales, les données clients ainsi que les perspectives prédictives en stratégies concrètes que les équipes peuvent surveiller et améliorer. Dans son analyse, Arum Global* a identifié les points forts qui aident les organisations à améliorer la rapidité, le contrôle et la confiance dans la prise de décision, notamment :

une prise de décision gouvernée qui prend en charge les modèles prédictifs, y compris l'IA et les modèles statistiques, tout en garantissant la transparence et l'explicabilité des décisions;

qui prend en charge les modèles prédictifs, y compris l'IA et les modèles statistiques, tout en garantissant la transparence et l'explicabilité des décisions; la transparence et l'optimisation des décisions , notamment grâce à des simulations et à des tests en mode champion ou expert, offrant une visibilité sur les décisions prises et les raisons qui les sous-tendent;

, notamment grâce à des simulations et à des tests en mode champion ou expert, offrant une visibilité sur les décisions prises et les raisons qui les sous-tendent; une flexibilité de déploiement « un moteur, toutes les plateformes » , de l'ordinateur central et du traitement par lots au nuage et aux API en temps réel, aidant les organisations à se moderniser sans migration forcée;

, de l'ordinateur central et du traitement par lots au nuage et aux API en temps réel, aidant les organisations à se moderniser sans migration forcée; une conception de stratégie axée sur l'entreprise, permettant aux utilisateurs non techniques de créer et de gérer des stratégies sans codage, avec une extensibilité technique si nécessaire.

Arum Global a également souligné les atouts opérationnels de la solution, notamment la rapidité de prise de décision, l'évolutivité dans les environnements infonuagiques et la robustesse des options d'intégration.

Arum Global a évalué Strata Enterprise de CGI de manière globale du point de vue de ses capacités, en mettant particulièrement l'accent sur les cas d'utilisation complexes liés au recouvrement de créances. En tant que moteur de décision intégré à CGI Credit Studio, Strata Enterprise aide les organisations à appliquer des stratégies décisionnelles réglementées à toutes les étapes clés du cycle de vie du crédit à la consommation.

À propos d'Arum Global

Arum Global est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le recouvrement de créances, qui aide les organisations à améliorer leurs technologies, leurs stratégies et leur performance opérationnelle. Il évalue également les technologies de recouvrement et délivre la certification Arum Approved System aux solutions qui répondent aux besoins du secteur mondial, en les accompagnant de recommandations pratiques pour leur optimisation.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

*en anglais

