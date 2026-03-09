Symboles boursiers

CGI a également obtenu les spécialisations Brickbuilder pour les secteurs de la sécurité et de la gouvernance ainsi que la fabrication, du transport et de la logistique

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut « Gold » dans le cadre du programme partenaire Brickbuilder de Databricks (en anglais). CGI a également obtenu deux spécialisations Brickbuilder de Databricks pour les secteurs de la sécurité et de la gouvernance ainsi que la fabrication, du transport et de la logistique. Ces désignations reflètent l'expertise de CGI dans la collaboration avec ses clients pour accélérer la modernisation des données grâce à une gouvernance robuste et à une sécurité intégrée, soutenant des initiatives fiables en matière d'analyse, de données et d'IA à grande échelle.

Le statut « Gold » de Databricks récompense les partenaires ayant démontré la maturité de leurs pratiques et leur réussite auprès des clients, notamment grâce à des capacités de prestation validées et des solutions spécialisées sur la plateforme Databricks Data Intelligence. Les spécialisations Brickbuilder reconnaissent les compétences et les accélérateurs conçus pour simplifier la mise en œuvre et accélérer la création de valeur dans des cas d'usage sectoriels, de gouvernance et de sécurité.

« Le statut "Gold" de Databricks et les spécialisations Brickbuilder soulignent l'expertise de CGI, sa connaissance approfondie des secteurs, ses références en matière de prestation de services et son investissement continu dans des capacités alignées sur Databricks », a déclaré Wes Carberry, vice-président principal, responsable d'unité d'affaires et responsable mondial de Databricks chez CGI. « Ils reconnaissent également la façon dont nous collaborons avec nos clients pour moderniser leurs bases de données gouvernées et adapter les cas d'utilisation en analyse et en IA. Notre approche consiste à aider nos clients à générer des résultats mesurables, notamment un accès plus rapide à des analyses pertinentes, une efficacité opérationnelle améliorée et une prise de décision plus éclairée. »

« L'obtention par CGI du statut "Gold" de Databricks et des spécialisations Brickbuilder reflète l'approche de partenariat de l'entreprise, axée sur les résultats pour ses clients. Les spécialisations pour les secteurs de la sécurité et de la gouvernance ainsi que la fabrication, du transport et de la logistique mettent en évidence les accélérateurs de solutions et l'expertise sectorielle de CGI, qui aident les clients à établir des bases de données gouvernées et à mettre en production, en toute confiance, des cas d'utilisation en analyse et en IA », a déclaré Jason McIntyre, vice-président, Services de conseil et partenariats d'intégration des systèmes, Databricks.

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques et soutient son modèle axé sur la proximité client, complété par un réseau mondial de prestation de services. Grâce à son alliance avec Databricks, CGI aide les organisations à bâtir des bases de données évolutives et contrôlées, ainsi qu'à tirer parti de l'analyse et de l'IA, notamment l'apprentissage machine et de l'IA générative, en fonction des priorités d'affaires. Cette approche permet aux conseillers et aux professionnels de CGI de rester indépendants et agiles dans le choix des solutions les mieux adaptées aux besoins de chaque client, y compris les exigences en matière de pile technologique et les considérations telles que la souveraineté numérique et de l'IA.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

