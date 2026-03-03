Symboles boursiers

Cette distinction souligne la capacité de CGI à générer de la valeur d'affaires et des résultats mesurables tirant parti de l'IA pour ses clients

COPENHAGUE, Danemark, le 3 mars 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a reçu le titre de partenaire européen de l'année d'Informatica, un chef de file mondial en gestion de données infonuagiques d'entreprise.

C'est la deuxième année consécutive que CGI reçoit cette distinction, qui témoigne de l'excellence soutenue de ses prestations de services à travers l'Europe pour aider ses clients à générer une valeur commerciale mesurable grâce à des solutions de pointe d'Informatica pour la gestion intelligente des données et l'accélération de l'état de préparation à l'intelligence artificielle (IA).

« Recevoir le titre de partenaire de l'année pour une deuxième année consécutive constitue une reconnaissance significative de notre approche visant à aider nos clients à tirer parti de l'IA pour stimuler leurs résultats d'affaires. Je suis extrêmement fier de nos équipes à travers l'Europe qui prouvent chaque jour que lorsque l'expertise approfondie s'allie à une connaissance sectorielle et à une collaboration étroite, des résultats exceptionnels se produisent », a déclaré Dirk de Groot, président des opérations de CGI, Scandinavie, Nord-Ouest et Centre-Est de l'Europe.

« CGI est un partenaire de longue date d'Informatica et collabore de manière proactive auprès de nos clients communs pour moderniser leurs écosystèmes de données afin de générer une réelle valeur commerciale pour les programmes de données et d'IA », a déclaré Arcène Goossens, vice-président des alliances stratégiques et des partenaires des régions EMOA et Amérique latine pour Informatica chez Salesforce.

Le prix partenaire de l'année remis par Informatica récompense les organisations qui font preuve d'excellence en matière de réussite client, d'innovation et d'exécution, et qui contribuent à transformer les ambitions des entreprises en matière de données et d'IA en résultats d'affaires concrets. Cette récompense est partagée entre les équipes de CGI au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, soulignant ainsi une collaboration paneuropéenne étendue de même que des résultats constants auprès des clients.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

