Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Projet soutenu par l'IA et financé par l'ESA visant à consolider le rôle du supersite de Sodankylä comme centre de recherche spatiale mondialement reconnu, en renforçant la fiabilité des observations par satellite.

HELSINKI, le 10 mars 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information et en management au monde, a établi un partenariat avec l'Institut météorologique finlandais (FMI) dans le cadre d'une initiative financée par l'Agence spatiale européenne (ESA) visant à faire progresser la science et à renforcer la fiabilité des mesures satellitaires dans l'Arctique. Dans le cadre de ce projet, CGI développera un système d'information pour soutenir le supersite de Sodankylä du FMI, l'un des centres de recherche les plus importants au monde, afin d'aider les scientifiques à mieux utiliser les données de mesure pour la surveillance environnementale et la recherche climatique.

Le projet soutiendra la communauté scientifique mondiale en améliorant l'accès aux données de référence traçables utilisées pour calibrer et valider les instruments satellitaires, renforçant ainsi la confiance dans les observations satellitaires de la région arctique.

« Notre supersite de Sodankylä offre un aperçu unique des interactions entre la surface de la Terre, les écosystèmes, l'atmosphère et l'espace proche », a déclaré Hannakaisa Lindqvist, de l'Institut météorologique finlandais. « Notre objectif principal est de produire des données de référence de haute qualité et traçables pour le calibrage et la validation des instruments satellitaires. Ces données servent également de plateforme d'essai pour les futurs produits et services satellitaires. Les observations de la région arctique provenant de satellites fournissent des informations essentielles sur les répercussions du changement climatique aux hautes latitudes. Grâce à ce projet financé par l'ESA et à notre collaboration avec CGI, nous renforçons la robustesse et la crédibilité scientifique des données utilisées par la communauté internationale. »

« CGI met à profit plusieurs décennies d'expérience dans le développement de systèmes spatiaux. Grâce à une approche axée sur la conception, nous fournirons un système d'information soutenu par l'IA capable de traiter efficacement et en toute sécurité de grands volumes de données satellitaires », a déclaré Hannu Kämäri, vice-président-conseil, expert responsable du centre d'excellence spatiale et géospatiale de CGI. « Ce projet illustre comment l'expertise technologique peut être mise au service des objectifs scientifiques afin de générer une réelle valeur sociétale. Nous sommes fiers de contribuer à des solutions qui soutiennent la science climatique mondiale et renforcent les capacités numériques essentielles. »

CGI s'associe à des agences spatiales et à des organisations commerciales du monde entier afin de fournir des systèmes de mission et au sol, des plateformes de données d'observation de la Terre et des services numériques sécurisés qui convertissent les données satellitaires en informations opérationnelles exploitables. Grâce à un modèle axé sur les relations locales soutenu par un réseau de prestation mondial, CGI réalise des programmes allant de la conception à l'exploitation. Apprenez-en davantage sur le travail de CGI dans l'industrie spatiale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Kia Yliperttula, Directrice, Communications, CGI en Finlande, +358 40 579 5913, [email protected]