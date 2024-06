TORONTO, le 21 juin 2024 /CNW/ - Des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs autochtones, accompagnés de sympathisants, d'alliés et de partenaires du secteur des services financiers, se sont joints à David Clarke, chef des affaires gouvernementales, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner le Mois national de l'histoire autochtone.

Juin est le Mois national de l'histoire autochtone au Canada, une occasion d'en apprendre davantage sur les cultures, les traditions et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le Mois national de l’histoire autochtone ouvre les marchés Vendredi 21 juin 2024

