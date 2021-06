L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a joint, en mode virtuel, des centaines de membres des communautés asiatiques de tout le pays durant le Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Chaque année, depuis 2002, le gouvernement du Canada célèbre officiellement le Mois du patrimoine asiatique en reconnaissant les nombreuses communautés d'ascendance asiatique dont l'apport à toutes les sphères de la société canadienne, de l'économie et de la culture, est inestimable.

Les activités virtuelles de cette année ont souligné cet apport, ainsi que la riche diversité des cultures panasiatiques. Elles ont aussi permis de reconnaître la résilience et la force des communautés asiatiques dans la lutte contre le racisme et la discrimination envers les personnes d'ascendance asiatique.

Au cours du mois de mai, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a pris part à 19 activités virtuelles avec des membres de plusieurs communautés asiatiques du Canada. Mentionnons entre autres :

Festival dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique organisé par la Canadian Foundation for Asian Culture ( Central Ontario ) Inc.

) Inc. Table ronde avec des intervenants des communautés asiatiques du Québec

Cérémonies de clôture du Mois du patrimoine asiatique sous l'égide d' A.I.P.E.O. Canada

Yellowknife Chinese Association

Festival du film FascinAsian du Manitoba

Webinaire « Let's Talk » tenu par Act2EndRacism

Asian Golden Ribbon Day East Asian Youth Summit

Célébration du Mois du patrimoine asiatique de la Malayali Association of Social Workers in Ontario (MASWO)

La ministre Chagger a aussi été l'une des nombreuses conférencières invitées à une série de tables rondes virtuelles sur le Mois du patrimoine asiatique organisées par le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Les discussions ont mis en lumière les enjeux et les expériences que vivent les personnes d'ascendance asiatique au Canada. Ces tables rondes sur la sensibilisation, les mentalités et l'action dans le contexte de la lutte contre le racisme envers les personnes d'ascendance asiatique ont réuni de nombreuses personnes des communautés asiatiques et racisées ainsi que des Autochtones, y compris des chefs de file de la philanthropie, des affaires, des soins de la santé et de la société civile, qui ont discuté de leurs visions, de leurs stratégies et des mesures intersectionnelles à prendre pour lutter contre toutes les formes de racisme envers les personnes d'ascendance asiatique au Canada.

Le 30 mai, le gouvernement du Canada a tenu une célébration nationale virtuelle pour clôturer le Mois du patrimoine asiatique. Produite par l'Office national du film, en partenariat avec le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, elle a permis de reconnaître les réalisations et les contributions des personnes d'ascendance asiatique vivant au Canada. Animée par Paul Sun-Hyung Lee et Tova Roy, la célébration mettait en vedette des chefs de file de la communauté et de talentueux artistes. De plus, elle a été le théâtre d'hommages et d'entrevues avec des personnes d'ascendance asiatique influentes de tous les coins du pays. Le premier ministre Justin Trudeau a participé à l'activité, de même que la ministre Chagger, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Vivienne Poy, première Canadienne d'ascendance asiatique à avoir été nommée au Sénat, et le député Jagmeet Singh, premier Canadien d'ascendance asiatique à diriger un parti d'opposition fédéral.

Comme le Mois du patrimoine asiatique se termine, notre gouvernement s'engage à continuer à travailler avec les communautés asiatiques pour dénoncer toutes les formes de racisme et de discrimination. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une augmentation dévastatrice du racisme et de la haine envers les personnes d'ascendance asiatique. En guise de mesure importante pour continuer à se pencher sur le problème, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a consulté un large éventail d'intervenants de la communauté asiatique pour développer conjointement une définition officielle du racisme envers les personnes d'ascendance asiatique, qui sera ajoutée à Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme (2019-2022).

Ensemble, nous sommes unis pour faire du Canada un endroit où il fait encore mieux vivre, un pays plus sûr et une société consciemment plus inclusive pour tous et toutes.

Citations

« Même après la clôture du Mois du patrimoine asiatique, le thème de cette année, « Reconnaissance, résilience et audace », continue de faire son œuvre. Pendant que nous avançons, nous continuerons à reconnaître l'apport et la riche diversité des communautés asiatiques, nous puiserons de la force dans leur résilience et nous irons de l'avant avec l'intention de faire mieux. Nous maintenons notre engagement à nous tenir debout contre la xénophobie, la peur, la haine ainsi que toutes les formes de racisme et de discrimination, y compris le racisme envers les personnes d'ascendance asiatique, pour que nous puissions bâtir un Canada consciemment plus inclusif pour chacun et chacune de nous. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Le racisme et l'intolérance vont directement à l'encontre de la plus grande force de notre pays. Notre diversité est ce qui fait la force de nos communautés et la réussite de nos entreprises au pays et à l'étranger. Ce mois-ci et tous les mois, je demande à toute la population canadienne de se tenir à nos côtés, de se renseigner sur l'histoire des Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique, de reconnaître leurs contributions passées et présentes et d'agir ensemble contre le racisme envers les personnes d'ascendance asiatique. »

− L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Les faits en bref

En mai 2002, le gouvernement du Canada déclarait mai le Mois du patrimoine asiatique après l'adoption d'une motion proposée par la sénatrice Vivienne Poy.

Le budget de 2021 prévoit plus d'aide afin de renforcer la position des Canadiennes et des Canadiens racisés, de soutenir les groupes communautaires qui luttent contre le racisme sous toutes ses formes, de mieux comprendre les inégalités et les obstacles à caractère racial et de bâtir une fonction publique fédérale plus diversifiée et inclusive.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars sur 2 ans dans le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, le Programme d'action et de lutte contre le racisme et le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à appuyer des projets, le renforcement des capacités communautaires et des activités qui sont axées sur les résultats et sur la lutte contre le racisme et la discrimination à l'échelle locale, régionale et nationale.

En octobre 2020, la ministre Chagger a annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans 85 projets de lutte contre le racisme partout au pays par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Les projets visent à s'attaquer aux obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation citoyenne des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses.

Le budget de 2021 a alloué 11 millions de dollars sur 2 ans, à partir de 2021-2022, à la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR). Cet investissement permettra à la Fondation d'intensifier ses efforts pour habiliter les communautés racisées et les groupes communautaires, de faciliter des initiatives telles que l'établissement d'une coalition nationale pour soutenir les communautés canadiennes asiatiques et de créer un fonds pour soutenir toutes les communautés racisées directement touchées par l'augmentation des actes de racisme pendant la pandémie.

Le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique (PCCN) offre une aide financière limitée dans le temps (exercice 2021-2022) d'une somme maximale de 100 000 dollars pour des projets de recherche visant à soutenir la démocratie et la cohésion sociale au Canada en améliorant et en soutenant les efforts de lutte contre la désinformation en ligne et d'autres préjudices et menaces en ligne.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada s'est engagé à ajouter la définition du racisme envers les personnes d'ascendance asiatique à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme (2019-2022).

