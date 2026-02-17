GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Au Canada, des concours publicitaires sont organisés tout au long de l'année, qu'il s'agisse de tirages au sort dans les épiceries ou les cafés locaux ou de cadeaux offerts sur les réseaux sociaux par vos marques et influenceurs préférés. Les consommateurs doivent se méfier des concours qui manquent de transparence ou qui exigent des démarches superflues pour en obtenir les détails.

Un concours publicitaire est un concours, une loterie ou un jeu dans le cadre duquel une entreprise ou un influenceur offre un produit ou un avantage par tout mode de hasard, d'adresse ou de mélange de hasard et d'adresse.

Si vous participez à un concours, les éléments suivants devraient vous être fournis :

Nombre et valeur des prix : Les entreprises doivent indiquer clairement le nombre de prix disponibles et leur valeur marchande approximative. Si la valeur exacte n'est pas connue, elles doivent fournir des exemples ou une fourchette de valeurs raisonnables.

Les entreprises doivent indiquer clairement le nombre de prix disponibles et leur valeur marchande approximative. Si la valeur exacte n'est pas connue, elles doivent fournir des exemples ou une fourchette de valeurs raisonnables. Répartition régionale des prix : Certains concours attribuent des prix séparément par province ou par région. Si tel est le cas, en particulier dans le cadre d'un concours annoncé à l'échelle nationale, l'entreprise doit le préciser clairement.

Certains concours attribuent des prix séparément par province ou par région. Si tel est le cas, en particulier dans le cadre d'un concours annoncé à l'échelle nationale, l'entreprise doit le préciser clairement. Exigences d'achat : Si la participation au concours nécessite l'achat d'un produit ou d'un service, cela doit être clairement indiqué afin que les consommateurs comprennent les conditions dès le départ.

Si la participation au concours nécessite l'achat d'un produit ou d'un service, cela doit être clairement indiqué afin que les consommateurs comprennent les conditions dès le départ. Mode de sélection des gagnants : Le règlement du concours doit préciser si les gagnants sont choisis au hasard ou selon une méthode légitime basée sur l'adresse.

Le règlement du concours doit préciser si les gagnants sont choisis au hasard ou selon une méthode légitime basée sur l'adresse. Accès facile au règlement du concours : Toutes les informations essentielles relatives au concours doivent être facilement accessibles. Vous ne devriez pas avoir à vous rendre dans un magasin, à faire un achat, à modifier un produit ou à fournir des renseignements personnels simplement pour savoir comment fonctionne le concours.

Les entreprises et les influenceurs ne sont pas autorisés à donner des indications fausses ou trompeuses au sujet de leurs concours. Les détails au sujet des concours doivent être véridiques et affichés clairement.

Si un concours vous semble trompeur, vous pouvez le signaler au Bureau de la concurrence en appelant sans frais au 1-800-348-5358 ou en utilisant notre formulaire de plainte.

Liens connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

X (Twitter) | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Personnes-ressources : Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]