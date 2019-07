Le ministre Wilkinson rencontre des partenaires de la protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord durant sa visite à Moncton

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rencontré des membres du gouvernement fédéral, d'organisations non gouvernementales et d'universités, qui travaillent dur, pour discuter de leur travail en cours qui vise à protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord.

Au cours des dernières semaines, des agents des pêches, des scientifiques et les coordonnateurs des interventions auprès des mammifères marins de Pêches et Océans Canada (MPO), ainsi que des partenaires de Transports Canada, de l'équipe de sauvetage des baleines de Campobello et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, ont travaillé ensemble pour retirer les cordages et les engins dans lesquels s'étaient empêtrées deux baleines noires de l'Atlantique Nord repérées dans la région.

Dans le cadre des efforts déployés par MPO pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord ─ une espèce en voie de disparition, les agents des pêches et la Garde côtière canadienne viennent tout juste de terminer une opération de trois jours visant à rechercher et à récupérer des engins de pêche perdus, appelés engins fantômes, dans le Golfe du Saint-Laurent. Des groupes partenaires spécialisés dans les mammifères marins et les espèces en péril, comme la Marine Animal Response Society (MARS), le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), l'équipe de Campobello et Tangly Whales, ont également contribué à nos efforts pour protéger ces mammifères emblématiques.

Chaque jour, au moins cinq aéronefs survolent les eaux du Canada atlantique à la recherche de baleines. Il s'agit des aéronefs de Conservation et Protection et du secteur des Sciences du MPO, ainsi que du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada. Depuis le mois d'avril, le gouvernement du Canada a consacré plus de 1 150 heures à la surveillance aérienne des baleines noires de l'Atlantique Nord au Canada atlantique. Les efforts de surveillance se poursuivront tout au long de la saison, si le temps le permet.

Au début du mois, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures supplémentaires pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

