TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - L'industrie minière du Canada sera un catalyseur essentiel de la transition vers l'énergie propre au pays et dans le monde, et elle continuera de contribuer de façon importante à la croissance économique et à la création d'emplois au Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec l'industrie minière pour qu'elle continue de créer de bons emplois pour les Canadiens tout en contribuant aux objectifs ambitieux du Canada en matière de climat et de nature, ainsi qu'à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Cette semaine, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, ont participé au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le plus important événement annuel de prospection et d'exploitation minière au monde.

Lors du congrès, le ministre Wilkinson a :

rendu public le document de travail sur la stratégie sur les minéraux critiques, qui sollicite les commentaires des provinces et des territoires, des peuples autochtones, de l'industrie et des intervenants intéressés sur le projet de stratégie sur les minéraux critiques du Canada;

contribué à l'élaboration du Minerals Security Partnership, une nouvelle initiative multilatérale qui vise à stimuler l'investissement dans les projets d'exploitation minière, de traitement des minéraux et de recyclage qui respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus strictes;

décerné un prix de 5 millions de dollars au Conseil canadien d'innovation minière à titre de gagnant du grand prix du défi À tout casser;

lancé la nouvelle publication numérique « Pleins feux sur l'exploitation minière - Possibilités dans le secteur canadien des minéraux et des métaux » à l'intention des investisseurs;

publié le Plan d'action 2021 du Plan canadien pour les minéraux et les métaux et rencontré des partenaires provinciaux et territoriaux, notamment de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon;

présidé une réunion du Sommet international des ministres des mines, qui réunissait des porte-parole de 18 pays, dont les États-Unis et le Japon, et qui était axée sur la promotion des investissements et des politiques visant à soutenir, à l'échelle internationale, des chaînes de valeur durables et fiables pour les minéraux critiques;

présidé une table ronde avec des partenaires autochtones pour discuter de l'avancement des priorités des peuples autochtones et de la réconciliation économique dans le secteur minier;

rencontré des entreprises et des investisseurs étrangers pour attirer des capitaux étrangers dans le secteur minier canadien ainsi que des membres de l'industrie canadienne des minéraux et des métaux pour stimuler l'investissement dans le secteur minier canadien, notamment dans le secteur des minéraux critiques;

co-dirigé une table ronde avec la vice-première ministre Chrystia Freeland sur la progression des démarches ESG, sur la promotion du secteur en amont de la chaîne de valeur des batteries du Canada et sur l'établissement de chaînes d'approvisionnement sûres et durables nécessaires à la croissance économique future et à une transition énergétique réussie.

« Les minéraux critiques offrent d'énormes possibilités économiques au Canada en cette période de transition mondiale vers une économie verte et numérique. Notre gouvernement est déterminé à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des minéraux critiques, de l'étape de l'exploration à celle du recyclage. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Dans le budget de 2022, le Canada s'est engagé à verser 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour une stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui soutiendrait la mise en valeur des minéraux critiques et stimulerait l'investissement dans le secteur au Canada.

En 2021, le Canada a dressé une liste de 31 métaux et minéraux qu'il considère comme étant « critiques ».

qu'il considère comme étant « critiques ». Le Canada est un important producteur mondial de nombreux minéraux critiques, y compris ceux utilisés dans les technologies de pointe des batteries, comme le cuivre, le graphite et le nickel.

