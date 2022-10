STRATHMORE, AB, le 4 oct. 2022 /CNW/ - En Alberta comme ailleurs au pays, le gouvernement du Canada est là pour épauler les collectivités qui priorisent des sources d'énergie plus propres et plus fiables. À l'heure où le Canada tâche de décarboner son système électrique, le déploiement d'énergies renouvelables comme le solaire représente une démarche importante pour créer des emplois durables tout en agissant pour le climat.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de près de 3,4 millions de dollars à Elemental Energy pour son parc solaire East Strathmore . Le parc améliorera la capacité de production d'énergie renouvelable et les services de réseau tout en faisant progresser la réduction des émissions en Alberta.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable innovants, de manière à rendre industrie de l'énergie et des ressources propre, durable et concurrentielle tout en réduisant les émissions de GES, en soutenant les collectivités locales et en luttant contre les changements climatiques.

En plus de réduire les émissions de GES, ce parc solaire de 20 mégawatts aura une foule de retombées, dont 5,87 millions de dollars en recettes fiscales pour l'agglomération; la création d'une chaîne d'approvisionnement locale et d'activité économique pour l'aménagement et l'exploitation du parc; et un accord entre Elemental Energy et le comté de Wheatland établissant un fonds communautaire pour financer les activités locales jusqu'à hauteur de 20 000 $ par année pendant dix ans. Le parc est relié à une ligne de distribution adjacente de 25 kilovolts de FortisAlberta. Il comporte aussi des onduleurs de pointe capables de fournir des services de réseau.

Elemental Energy contribue aussi au financement, ce qui porte l'investissement total à près de 33,8 millions de dollars, et l'Alberta Treasury Branch a également fourni des capitaux (financement par emprunt) pour le projet.

Le réseau électrique de l'Alberta alimente des utilisateurs commerciaux, industriels, résidentiels et agricoles. La demande est plus forte le jour, quand les parcs solaires sont le plus efficace. Le gouvernement du Canada appuie des projets comme ceux-ci dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada.

Citations

« Le solaire albertain fait partie intégrante des efforts que déploie le Canada pour bâtir un avenir carboneutre prospère tout en combattant les changements climatiques. Aujourd'hui, j'ai été ravi de me joindre à Elemental Energy à Strathmore, en Alberta, pour annoncer l'octroi de financement fédéral à un parc solaire de 20 mégawatts. Ce parc fournira une énergie propre et fiable et créera des emplois durables pour les Albertains. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'annonce faite aujourd'hui à Strathmore montre encore une fois que le gouvernement du Canada aide les Albertains en investissant dans des technologies propres créatrices d'emplois. Grâce à des investissements comme celui-ci, l'Alberta peut montrer au pays la voie à suivre dans le déploiement de l'énergie solaire. Félicitations à Elemental Energy pour cette réalisation. »

George Chahal

Député de Calgary-Skyview

« Nous sommes ravis de célébrer la réalisation du projet solaire d'East Strathmore et d'accueillir aujourd'hui le ministre Wilkinson sur le site. Le soutien de Ressources naturelles Canada a été essentiel à la concrétisation de ce projet, et Elemental Energy est fière de contribuer à des projets qui profiteront à l'économie locale, à l'environnement et à la communauté environnante dans son ensemble. »

Jaimie Houssian

Directeur, Elemental Energy

Quelques faits



Le financement fédéral pour ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 964 millions de dollars de Ressources naturelles Canada . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra également à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus.

. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra également à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus. Dans le budget de 2022, le Canada s'est engagé à consacrer un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans au programme ERITE pour continuer de soutenir des projets d'électricité renouvelable et de modernisation du réseau.

s'est engagé à consacrer un montant supplémentaire de 600 millions de dollars sur sept ans au programme ERITE pour continuer de soutenir des projets d'électricité renouvelable et de modernisation du réseau. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Liens pertinents

