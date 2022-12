MONTRÉAL , le 12 déc. 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont souvent les premiers à mettre les mains à la pâte pour combattre les changements climatiques et pour bâtir des collectivités plus durables. À l'heure où le Canada s'efforce de créer une économie carboneutre durable et inclusive, il est essentiel de laisser de l'espace aux idées des jeunes si l'on veut mettre en œuvre des politiques publiques judicieuses pour les prochaines générations.

À l'occasion de la COP15, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier Conseil jeunesse de Ressources naturelles Canada. Par ce geste, il réitère l'engagement du gouvernement du Canada à protéger la nature et la biodiversité et reconnaît l'importance de consulter les jeunes et d'écouter ce qu'ils ont à dire sur les questions qui touchent le climat et les ressources naturelles.

Pendant leur mandat d'un an, les 12 membres du Conseil jeunesse se pencheront et feront part de leurs perspectives sur les enjeux les plus pressants au pays en matière de climat et de ressources naturelles, y compris sur les politiques qui touchent ce qui suit :

la décarbonation des transports, notamment par l'utilisation de véhicules zéro émission; la restauration de la nature, notamment par la plantation d'arbres; l'efficacité énergétique, y compris les bâtiments verts; une transition équitable qui fournit des emplois durables; les partenariats et la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

Les membres du Conseil feront part au Ministre et aux cadres supérieurs des perspectives qu'ils ont acquises au fil de leurs études et de leurs expériences personnelles en vue de guider et de soutenir les processus d'élaboration des politiques tout en apprenant les uns des autres.

Le Conseil jeunesse de Ressources naturelles Canada donne à de jeunes Canadiens la possibilité de s'interroger sur les moyens à prendre pour bâtir un avenir durable et inclusif pour nos ressources naturelles tout en acquérant une expérience et des compétences précieuses.

Citations

« Les jeunes Canadiens comprennent mieux que quiconque les défis et les possibilités liés à notre lutte contre les changements climatiques et à la création d'une économie carboneutre durable et inclusive. C'est avec bonheur que je lance le Conseil jeunesse de RNCan à l'occasion de la COP15 à Montréal. Les 12 jeunes leaders qui en font partie viennent d'un peu partout au pays et apportent un vaste éventail d'expériences et de points de vue. Je me réjouis à la perspective de discuter avec eux d'enjeux primordiaux pour notre pays et le monde. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les points de vue uniques des jeunes, notamment des jeunes femmes issues d'un contexte intersectionnel, constituent une ressource sous-exploitée qui ne peut être écartée du processus décisionnel. C'est pourquoi le Conseil jeunesse de Ressources naturelles Canada est si important; la vision de ses membres est essentielle à la poursuite de notre lutte contre les changements climatiques. Je tiens à féliciter les 12 nouveaux membres et à leur souhaiter beaucoup de succès. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Quelques faits

Pour de plus amples renseignements sur les membres et leur mandat, veuillez visiter le site Web du Conseil jeunesse de Ressources naturelles Canada .

du Conseil jeunesse de Ressources naturelles . Les membres du Conseil jeunesse exerceront un mandat d'un an à titre bénévole et tiendront des réunions tout au long de l'année.

En 2019, le gouvernement du Canada a fait l'annonce de sa toute première politique jeunesse pour aider les jeunes à mieux guider les priorités et les mesures gouvernementales. Créée par les jeunes pour les jeunes, cette politique vise à attirer l'attention sur différentes préoccupations propres à cette tranche de la population et à permettre à un plus grand nombre de jeunes de participer aux prises de décisions du gouvernement fédéral. De plus, elle respecte les différentes cultures, traditions et valeurs du Canada , de même que la diversité des voix de la jeunesse autochtone.

a fait l'annonce de sa toute première politique jeunesse pour aider les jeunes à mieux guider les priorités et les mesures gouvernementales. Créée par les jeunes pour les jeunes, cette politique vise à attirer l'attention sur différentes préoccupations propres à cette tranche de la population et à permettre à un plus grand nombre de jeunes de participer aux prises de décisions du gouvernement fédéral. De plus, elle respecte les différentes cultures, traditions et valeurs du , de même que la diversité des voix de la jeunesse autochtone. Dans le cadre du Programme de stages en sciences et technologie - emplois verts, Ressources naturelles Canada a lancé un appel de propositions pour inciter les organisations admissibles à mettre sur pied des programmes d'embauche pour les jeunes dans le secteur des ressources naturelles pour les exercices 2023- 2024 et 2024-2025. Les personnes intéressées doivent soumettre leurs propositions d'ici le 11 janvier 2023 pour être en mesure de créer des emplois verts pour les jeunes à partir d'avril 2023.

Liens connexes

