SUDBURY, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) en Ontario et partout ailleurs au pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée Viviane Lapointe ont annoncé l'octroi de 100 000 $ au Cambrian College of Applied Arts and Technology pour l'installation de 20 bornes de recharge de VE sur son campus de Sudbury.

Financées par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ), les bornes sont déjà accessibles aux automobilistes ontariens. Le collège a également investi dans ce projet à hauteur de plus de 247 000 $.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales là où les Canadiens habitent, travaillent et s'amusent, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Le budget de 2022 a versé 1,7 milliard de dollars supplémentaires afin de prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs à l'achat de véhicules zéro émission (VZE), auquel seront admissibles davantage de modèles de véhicules, y compris des fourgonnettes, des camions et des VUS. En vue d'aider le gouvernement à atteindre son objectif d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien, le budget a également octroyé 400 millions de dollars additionnels à Ressources naturelles Canada pour poursuivre le déploiement d'infrastructures de ravitaillement de VZE en prolongeant le PIVEZ jusqu'en mars 2027. À ce montant s'ajouteront 500 millions de dollars que la Banque de l'infrastructure du Canada investira dans des infrastructures de recharge et de ravitaillement à grande échelle pour VZE à la fois lucratives et d'utilité publique.

Le budget de 2022 a aussi consacré près de 4 milliards de dollars sur huit ans à la mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui a comme objectif de développer les chaînes d'approvisionnement et d'exploiter les ressources en minéraux critiques - notamment les métaux nécessaires aux technologies propres, comme les véhicules électriques et les batteries de pointe - pour assurer la transition vers une économie sobre en carbone et appuyer la mise au point de technologies et de procédés de fabrication sophistiqués.

Qui plus est, l'Énoncé économique de l'automne de 2022 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les technologies propres, dont le matériel de recharge et de ravitaillement pour véhicules industriels zéro émission, ainsi que du soutien pour la production et le stockage d'énergie propre. Il prévoit aussi la création du Centre de formation pour les emplois durables et du Secrétariat des emplois durables, qui aideront des milliers de travailleurs à acquérir des compétences et à obtenir des emplois dans l'économie sobre en carbone.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui en Ontario pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Les minéraux critiques, qui sont utilisés pour les véhicules électriques et les infrastructures de recharge, jouent un rôle important dans l'atteinte des cibles climatiques du Canada et la réduction des émissions du secteur des transports. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de plus de notre soutien à l'égard du leadership continu dont fait preuve Sudbury dans la transformation mondiale vers la carboneutralité. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

« Cet investissement vient asseoir le rôle de chef de file du Cambrian College dans le domaine des VE. D'importants travaux y sont réalisés dans ses installations de recherche et de développement. Il est crucial que nous continuions à rendre les VE plus abordables et les bornes de recharge plus accessibles aux Canadiens. Ce financement montre que le Cambrian College est un établissement novateur dans la filière des véhicules électriques qui entend améliorer l'accessibilité aux véhicules électriques dans la région de Nickel Belt et du Grand Sudbury. Notre gouvernement a à cœur d'investir dans des technologies propres pour contribuer à l'atteinte des cibles en matière de réduction des émissions, à la croissance de l'économie et à la création d'emplois verts pour l'avenir. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Comme les gens sont de plus en plus nombreux à succomber à l'attrait des véhicules électriques (VE), nous savons que le nombre d'étudiants et d'employés à venir sur le campus en VE ira croissant. Ces nouvelles bornes de recharge s'inscrivent dans le droit fil de notre engagement global de devenir un campus plus durable et doté d'une empreinte carbone plus faible. Des projets comme celui-ci contribuent à faire de nous de meilleurs gardiens de notre planète et de nos ressources. »

Shawn Poland

Président intérimaire, Cambrian College

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ, plus de 34 500 nouvelles stations de recharge seront installées, d'un océan à l'autre, d'ici 2027.

Le budget de 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

, et la Banque de l'infrastructure du investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027. À ce jour, plus de 185 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule zéro émission.

