OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les propriétaires à économiser en améliorant l'efficacité énergétique de leur maison.

En mai 2021, le gouvernement du Canada a lancé la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes afin d'aider jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à réduire leurs factures d'énergie, à rendre leur maison plus confortable et à contribuer au plan de lutte du Canada contre les changements climatiques. En juin 2022, il a lancé le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $, pour aider les Canadiens à réaliser des rénovations écoénergétiques majeures. Ensemble, la subvention et le prêt forment l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, a annoncé une entente entre Ressources naturelles Canada (RNCan) et Enbridge Gas Inc. (Enbridge Gas) pour offrir la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes aux Ontariens admissibles à partir d'un guichet unique dans le cadre du programme amélioré Remise Maison Écoénergétique Plus (RME+) d'Enbridge Gas.

Le gouvernement de l'Ontario a recommandé au gouvernement du Canada un partenariat avec Enbridge Gas pour l'octroi de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes en Ontario. Comme le réseau d'Enbridge Gas sert plus de 75 % des résidents de la province, ce partenariat permettra une prestation plus efficace du programme en Ontario. L'Ontario emboîte ainsi le pas au Québec et à la Nouvelle-Écosse, qui ont déjà conclu des ententes de mise en œuvre conjointe pour la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

Dès janvier 2023, les propriétaires de l'Ontario pourront demander la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes par le biais du programme RME+. L'offre s'adresse à tous les Ontariens admissibles, peu importe le type de carburant qu'ils utilisent pour le chauffage.

Le programme RME+ offre des remises sur le coût de travaux de rénovation admissibles, comme la pose d'isolant, de fenêtres, de portes et de systèmes à énergie renouvelable, une offre complète qui aidera les ménages ontariens à optimiser les économies d'énergie dans leurs maisons. De plus, une remise pouvant atteindre 600 $ est offerte aux participants pour compenser le coût de l'évaluation ÉnerGuide de leur maison.

Le lancement du programme se fera en janvier 2023. D'ici là, les résidents de l'Ontario qui sont intéressés peuvent vérifier les critères d'admissibilité et les modalités des programmes dans les sites Web du gouvernement du Canada et du service d'utilité publique .

Cette entente contribuera à l'effort national de réduction des émissions des bâtiments tout en réduisant les factures d'énergie des résidents de l'Ontario et en contribuant à la résilience climatique des collectivités pour les générations à venir. Le gouvernement du Canada soutient la rénovation et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre du Plan de réduction des émissions, en vue de bâtir un avenir carboneutre sain et prospère.

Citations

« L'entente annoncée aujourd'hui fera progresser la réduction des émissions et des factures d'énergie et la création d'emplois durables en Ontario. En nous associant à Enbridge Gas pour offrir la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes en Ontario, nous tirons profit d'infrastructures existantes pour faciliter la réalisation rapide de rénovations avantageuses pour le portefeuille et pour le climat dans toute la province, tout en simplifiant la procédure pour les résidents. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à cette entente. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes ravis d'offrir le programme RME+ de concert avec Ressources naturelles Canada. L'alignement de notre programme de remise pour maison écoénergétique sur l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes simplifiera la vie des Ontariens qui souhaitent apporter des améliorations écoénergétiques à leurs maisons. Nous espérons ainsi encourager notre clientèle ontarienne à faire de petits changements pour réduire sa consommation - et ses factures - de gaz naturel tout en réduisant les émissions à l'échelle de la province. C'est triplement avantageux. Enbridge Gas a à cœur de contribuer à un avenir énergétique vert, et l'économie d'énergie est l'une des façons dont nous investissons nos ressources et contribuons à notre objectif collectif national d'être carboneutre d'ici 2050. »

Michele Harradence

Présidente, Enbridge Gas

« L'économie d'énergie est un pilier de notre plan pour offrir aux Ontariens des milieux de vie plus propres et plus verts. En associant les programmes ontariens d'économie de gaz naturel d'Enbridge Gas et la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, nous donnons accès à du financement amélioré pour aider les familles à réduire leurs factures d'énergie et leurs émissions. Cette mesure se situe dans la continuité de l'annonce récente de la décision de l'Ontario d'augmenter de 342 millions de dollars le financement de ses programmes d'économie d'électricité. »

L'honorable Todd Smith

Ministre de l'Énergie de l'Ontario

Quelques faits

L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes permettra de réduire les émissions de 1,5 mégatonne par année d'ici 2026 et devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018.

L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes a accordé 106 millions de dollars de subventions à près de 28 000 propriétaires, dont plus de 10 millions de dollars à 3 000 propriétaires au Québec et en Nouvelle-Écosse, et a approuvé plus de 4 300 prêts à l'échelle nationale.

La remise pour maison écoénergétique RME est née le 1er mai 2019 de la fusion du programme Home Reno Rebate et du programme Home Energy Conservation d'Enbridge Gas. Depuis, Enbridge Gas a consenti des remises à plus de 80 000 clients.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan ) et @EnbridgeGas ( http://twitter.com/enbridgegas )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Krista Luxton, Conseillère en communication, Enbridge Gas, [email protected]