CHILCOTIN, BC, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Les feux de forêt se multiplient et d'aggravent sous l'effet des changements climatiques. Ils génèrent de la pollution atmosphérique, qui a des répercussions néfastes sur notre santé, et dévastent le milieu naturel, notamment en causant de la perte d'habitat. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir le reboisement en Colombie-Britannique et ailleurs au pays. La restauration des forêts aidera à séquestrer du carbone pour combattre les changements climatiques, en plus de contribuer à la qualité de l'air, de soutenir la biodiversité et de créer des emplois durables.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 10 millions de dollars à Central Chilcotin Rehabilitation Ltd. dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres , qui vise à promouvoir et à soutenir des projets de plantation d'arbres.

En partenariat avec la Forest Enhancement Society of British Columbia, Central Chilcotin Ltd dirige un vaste projet de plantation d'arbres en Colombie-Britannique. Destiné à reboiser des zones dévastées par des feux de forêt ou par le dendroctone du pin ponderosa et à y restaurer des habitats, ce projet s'intitule Wildfire/Mountain Pine Beetle Reforestation and Habitat Restoration.

Dans le cadre de ce projet, on plantera 9,3 millions d'arbres dans des peuplements forestiers hautement prioritaires sur le territoire ancestral de la Première Nation Alexis Creek et du gouvernement Tl'etinqox. L'objectif est de séquestrer du carbone, de reconstruire la couverture forestière et de restaurer les habitats de diverses espèces locales tout en créant des possibilités d'emploi dans les environs.

Ce projet permettra ainsi de restaurer le paysage et de remettre en état des habitats fauniques tout en contribuant à la croissance à long terme de la forêt, au profit des prochaines générations.

La plantation d'arbres au Canada joue un rôle important dans la lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada entend faire appel à des solutions climatiques axées sur la nature, et dans le cadre de cette vaste démarche, les arbres plantés grâce au programme 2 milliards d'arbres contribueront à restaurer la nature, à créer des écosystèmes forestiers en santé et à intensifier le captage de carbone.

« Les Britanno-Colombiens constatent d'eux-mêmes que la gravité et la fréquence des feux de forêt augmentent sous l'effet des changements climatiques s. En reboisant les zones touchées, nous contribuons à améliorer la qualité de l'air, à protéger la biodiversité et à réduire les émissions tout en créant des emplois durables en Colombie-Britannique et à la grandeur du Canada. La contribution de plus de 10 millions de dollars annoncée aujourd'hui pour la plantation de plus de neuf millions d'arbres sur le territoire ancestral de la Première Nation Alexis Creek et des Tl'etinqox-t'in est un important jalon. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Central Chilcotin Rehabilitation Ltd. est ravie de collaborer avec le gouvernement du Canada pour contribuer à la réalisation de ce projet essentiel sur notre territoire ancestral, dans la région de Chilcotin en Colombie-Britannique. Deux milliards d'arbres est un programme remarquable, qui permet de reboiser des zones dévastées par des feux de forêt au pays; nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'y participer lors de la plantation de 2 millions d'arbres dans des régions ravagées par des feux de forêt en 2017. Notre travail de reboisement est important non seulement pour assurer aujourd'hui la santé des écosystèmes, mais aussi pour permettre aux prochaines générations et à la faune indigène future de jouir de forêts en santé. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entreprendre ensemble cette nouvelle étape. »

Percy Guichon

Conseiller de la Première Nation Tŝideldel et directeur de Central Chilcotin Rehabilitation Ltd.

Quelques faits

Le programme 2 milliards d'arbres vise à promouvoir et à soutenir de nouveaux projets de plantation d'arbres. D'ici 2031, jusqu'à 3,2 milliards de dollars seront investis dans des projets de plantation d'arbres pour aider les provinces, les territoires, des organismes tiers (à but lucratif et non lucratif) et des organisations autochtones à planter deux milliards d'arbres au Canada .

. Dans le cadre de 2 milliards d'arbres, le projet Wildlife/Mountain Pine Beetle Reforestation and Habitat Restoration recevra une contribution de 10 818 988 $ pour la plantation de 9,3 millions d'arbres.

