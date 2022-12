STRATFORD, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Les Canadiens posent des gestes pour combattre les changements climatiques, maintenir une bonne qualité de l'air et bâtir une économie vigoureuse. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte que la population puisse plus facilement acheter, recharger et utiliser des véhicules électriques (VE) à Stratford (Ontario) et partout au pays, tout en économisant de l'argent.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 160 000 $ à la Ville de Stratford pour l'installation de 23 bornes de recharge de VE dans des lieux publics à Stratford. Toutes les bornes seront accessibles en janvier 2025. La Ville de Stratford a également octroyé 317 428 $ au projet, portant son enveloppe totale à 483 428 $.

Depuis 2016, le Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la décarbonation du secteur des véhicules moyens et lourds. Ainsi, le ministre Alghabra a annoncé plus tôt aujourd'hui le lancement prochain de deux appels de propositions. Le premier sollicite des propositions pour le volet 1 du Programme de transport écoénergétique de marchandise. Pourvu d'un budget de près de 200 millions de dollars, ce programme aidera à améliorer l'efficacité énergétique des flottes pour réduire les coûts de carburant et les émissions. Le second appel mettra en œuvre le nouveau volet pour véhicules moyens et lourds de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui soutient des activités d'information, d'éducation et de renforcement des capacités en vue d'aider le secteur à se tourner davantage vers les véhicules zéro émission (VZE) et différentes solutions moins émettrices dans toutes les régions du pays.

Le budget de 2022 a consacré 1,7 milliard de dollars supplémentaires pour prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs, auquel seront admissibles un plus grand nombre de modèles de véhicules, y compris les fourgonnettes, les camions et les VUS. Le pays se rapproche sans cesse de son objectif de grossir son réseau de 50 000 nouvelles bornes de recharge grâce à des investissements de 400 millions de dollars, auxquels s'ajoute un financement de 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE. Et, à l'instar de tout investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir propre et prospère pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui à Stratford, en Ontario, pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« C'est avec grand plaisir que j'accueille l'aide financière que verse Ressources naturelles Canada en vue d'aider la Ville dans ses efforts pour accroître le nombre de bornes de recharge dans notre municipalité. La subvention de 160 000 $ nous permettra d'installer au total 23 bornes de recharge pour véhicules électriques à Stratford d'ici 2025; l'une d'entre elles sera dotée d'une capacité de recharge rapide de niveau 3. Nos résidents et les quelque 1,5 million de personnes qui visitent notre ville chaque année tireront profit de ces bornes. À l'évidence, ce projet cadre bien avec les priorités stratégiques de la Ville, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030. »

Martin Ritsma

Maire de Stratford

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ), plus de 34 500 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre d'ici 2027.

Le budget de 2022 a affecté 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada . À ce montant s'ajouteront 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada afin d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien d'ici 2027.

. À ce montant s'ajouteront 500 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du afin d'ajouter 50 000 bornes de recharge au réseau canadien d'ici 2027. À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE. Le budget de 2022 prévoit près de 4 milliards de dollars sur huit ans pour la mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, dans le but de promouvoir la mise en valeur des ressources et chaînes de valeur de minéraux critiques - y compris les métaux essentiels aux technologies propres telles que les véhicules électriques et les batteries de pointe - et ainsi de faciliter la transition vers une économie sobre en carbone tout en soutenant la haute technologie et la fabrication de pointe.

