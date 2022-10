Le nouveau point de service de PrairiesCan aidera la région à établir une économie forte et compétitive dans les Prairies

BRANDON, MB, le 12 oct. 2022 /CNW/ - La région de Westman est une région économiquement diversifiée du Sud-Ouest du Manitoba. Cette belle région comprend des industries dynamiques dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la transformation des aliments, de la fabrication et du pétrole, ainsi que d'importantes possibilités touristiques. Ainsi, la région contribue de façon importante à la prospérité générale du Manitoba. Les régions des Prairies comme celle de Westman ont des besoins et des perspectives uniques. Le gouvernement du Canada continue à améliorer l'approche communautaire du développement économique et répond aux demandes des chefs d'entreprise et des dirigeants communautaires qui souhaitent une présence accrue de PrairiesCan dans d'autres régions des Prairies.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor a officiellement inauguré l'un des sept nouveaux points de service de PrairiesCan. Le nouveau bureau de Brandon offrira une vision plus précise des possibilités de développement économique uniques du Sud-Ouest du Manitoba. Il s'ajoute au bureau de longue date de PrairiesCan à Winnipeg et au nouveau bureau de Thompson, qui a ouvert ses portes en août pour répondre aux besoins de développement économique du Nord du Manitoba.

Cette nouvelle approche produit des résultats. Pendant son séjour à Brandon, le ministre Vandal a annoncé des investissements de PrairiesCan totalisant plus de 3,6 millions de dollars dans cinq projets dans la région. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent les projets suivants :

Le collège communautaire Assiniboine a reçu 2 200 000 $ pour établir un centre des médias créatifs à Brandon afin de soutenir les industries numériques dans les régions rurales du Manitoba.

a reçu 2 200 000 $ pour établir un centre des médias créatifs à afin de soutenir les industries numériques dans les régions rurales du Manitoba. Power HV Inc. a reçu 1 000 000 $ pour augmenter la production de traversée haute tension et de capteurs de traversée en introduisant de nouveaux équipements et en embauchant du personnel pour augmenter la capacité de son processus de fabrication actuel.

a reçu 1 000 000 $ pour augmenter la production de traversée haute tension et de capteurs de traversée en introduisant de nouveaux équipements et en embauchant du personnel pour augmenter la capacité de son processus de fabrication actuel. La municipalité d' Oakland - Wawanesa a reçu 75 429 $ pour améliorer l'espace vert et revitaliser le parc Riverbend à Wawanesa .

a reçu 75 429 $ pour améliorer l'espace vert et revitaliser le parc Riverbend à . La municipalité de Deloraine - Winchester a reçu 178 875 $ pour revitaliser le centre-ville de Deloraine .

a reçu 178 875 $ pour revitaliser le centre-ville de . La Fern Valley Recreation Commission et la municipalité de Grasslands ont reçu 151 745 $ pour moderniser les installations de camping au parc récréatif Whitewater à Elgin .

L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour PrairiesCan. Le Sud-Ouest du Manitoba est un élément clé de ce nouveau chapitre. PrairiesCan continuera de servir d'investisseur, de rassembleur et d'éclaireur afin de soutenir les entreprises, l'innovation et les collectivités pour établir une économie forte et compétitive dans les Prairies et qui profite à tout le monde.

Citations

« Le Sud-Ouest du Manitoba possède un environnement unique et diversifié, qui offre un éventail de possibilités commerciales et économiques. Notre gouvernement est heureux de s'associer à la région pour soutenir la croissance et le développement, renforcer l'économie régionale déjà fort diversifiée et offrir des programmes et des services adaptés aux besoins et aux possibilités de la région du Sud-Ouest du Manitoba. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Nous sommes très heureux de voir un bureau de PrairiesCan ouvrir ses portes à Brandon, la deuxième plus grande ville du Manitoba. Cela fait écho à l'approche consistant à être présent dans deux villes, comme en Saskatchewan avec Saskatoon et Regina, et en Alberta avec Edmonton et Calgary. C'est une indication positive que le gouvernement fédéral reconnaît Brandon comme un contributeur et un centre important pour le Manitoba. Au nom de la Chambre de commerce de Brandon, j'aimerais souhaiter la bienvenue à PrairiesCan dans notre milieu des affaires. »

-Tanya LaBuick, présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Brandon

« La région de Westman, au Manitoba, regorge de possibilités économiques. Le nouveau bureau régional de PrairiesCan permettra aux organismes communautaires de toute la région de bénéficier de programmes et de ressources plus facilement et de profiter de ces possibilités dans une plus large mesure. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre le rapprochement et le développement des collectivités que nous servons avec PrairiesCan à Brandon et dans la région de Westman. »

-Bill Hogan, directeur général de la Société d'aide au développement des collectivités de Westman

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique.

a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge , Fort McMurray et Grande Prairie en Alberta ; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba .

a officiellement lancé Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : , et en ; et en ; et et au . Ces sept nouveaux points de service s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux de Saskatoon , de Winnipeg et d' Ottawa , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de Calgary . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients.

et aux bureaux de , de et d' , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients. Cette approche communautaire améliorée tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités et à leurs régions environnantes, et fait appel à une série d'organisations locales de différents secteurs en tant que participants actifs au développement économique.

Le point de service de Brandon est situé à l'adresse suivante : Unité B, 940, avenue Princess.

est situé à l'adresse suivante : Unité B, 940, avenue Princess. PrairiesCan administre le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) au Manitoba . Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Document d'information

Le gouvernement du Canada octroie plus de 3,6 millions de dollars à cinq projets de la région de Westman, au Manitoba. Ces investissements permettront de soutenir les industries numériques, de faire croître la production et de revitaliser les espaces communautaires indispensables du sud-ouest du Manitoba.

PrairiesCan investit 2 200 000 $ dans un projet au titre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Un million de dollars a été investi dans un projet au titre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) et 406 049 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) afin de soutenir trois projets de loisirs et de revitalisation communautaire. L'investissement combiné de 3 606 049 $ dans l'économie du Sud-Ouest du Manitoba favorisera la croissance des entreprises et permettra aux collectivités d'accueillir les visiteurs et les résidents pour leur faire vivre des expériences nouvelles et améliorées.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR)

Dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Nous encourageons également la croissance inclusive en appuyant les groupes sous-représentés pour qu'ils participent encore plus à l'économie d'innovation. Aujourd'hui, une organisation bénéficiaire du EIR par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncée :

Collège communautaire Assiniboine (2 200 000 $)

Établir un centre des médias créatifs à Brandon afin de soutenir les industries numériques dans les régions rurales du Manitoba

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE)

Au titre du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société. Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance constituées en personne morale qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Un bénéficiaire au Manitoba ayant reçu un financement au titre du programme CPE par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Power HV Inc. (1 000 000 $)

Augmenter la production de traversée haute tension et de capteurs de traversée en introduisant de nouveaux équipements et en embauchant du personnel pour augmenter la capacité de son processus de fabrication actuel.

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC)

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones, à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à dynamiser les actifs existants; à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique; à créer des emplois; et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, trois bénéficiaires du Manitoba ayant reçu un financement au titre du FCRC par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Municipalité d' Oakland - Wawanesa (75 429 $)

Améliorer l'espace vert et revitaliser le parc Riverbend à Wawanesa





Améliorer l'espace vert et revitaliser le parc Riverbend à Municipalité de Deloraine - Winchester (178 875 $)

Revitaliser le centre-ville de Deloraine.





Revitaliser le centre-ville de Deloraine. Fern Valley Recreation Commission et municipalité de Grasslands (151 745 $)

Moderniser les installations de camping au parc récréatif Whitewater à Elgin.

