Le financement de 20 millions de dollars de PrairiesCan destiné à des organismes des arts de la scène permettra de renforcer la viabilité financière et la croissance du secteur des arts de la scène des Prairies

WINNIPEG, MB, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Dans les provinces des Prairies, on trouve un grand nombre de talents et d'organismes des arts de la scène reconnus à l'échelle nationale. Cependant, les grands organismes des arts de la scène rencontrent des difficultés qui ont des répercussions sur leur longévité et leur capacité à développer le secteur.

Le ministre Vandal lance une initiative visant à soutenir les arts de la scène dans les Prairies (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP). Ce programme soutiendra des projets qui contribuent à la viabilité financière et à la croissance du secteur des arts de la scène dans les Prairies. PrairiesCan fournit 20 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, afin d'appuyer les principaux organismes des arts de la scène du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.

Par l'intermédiaire de l'IASP, PrairiesCan soutiendra les institutions professionnelles des arts de la scène sans but lucratif qui ont pour mandat de créer, de produire et d'interpréter des œuvres, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents des Prairies et rendant leurs communautés plus attrayantes pour le tourisme et l'investissement.

Cette initiative renforce l'engagement pris par le Canada dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. Le secteur des arts de la scène soutient la culture, la communauté et la diversité locales en contribuant à l'épanouissement des artistes, en attirant des touristes et en rendant la vie plus agréable.

Citations

« Le secteur des arts de la scène est essentiel pour faire briller le talent et le dynamisme des Prairies. En soutenant les organismes des arts de la scène, notre gouvernement démontre notre engagement envers la durabilité culturelle et économique du secteur au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

Faits en bref

L'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le Canada dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027).

dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027). Le budget de 2024 a également accordé 31 millions de dollars sur deux ans au Fonds du Canada pour la présentation des arts administré par Patrimoine canadien afin d'aider les organismes qui présentent de l'art.

pour la présentation des arts administré par Patrimoine canadien afin d'aider les organismes qui présentent de l'art. Le budget de 2024 a prévu un financement de 99 millions de dollars pour les festivals, les films et les arts du spectacle dans l'ensemble du Canada .

