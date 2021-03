OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Les changements climatiques sont bien plus importants dans le Nord qu'ailleurs au Canada et menacent l'efficacité, la sécurité et la fiabilité du transport. Améliorer notre compréhension de la manière de rendre le réseau de transport du Nord plus résistant aux changements climatiques est important, compte tenu du rôle essentiel que joue le transport dans le développement social et économique de la région.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre du Développement économique et des Transports du gouvernement du Nunavut, l'honorable David Akeeagok, ont annoncé un projet de recherche important sur l'adaptation aux changements climatiques dans le cadre de l'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord.

Le gouvernement du Nunavut supervisera l'étude sur le pergélisol pour permettre d'accroître la résilience aux changements climatiques du réseau de transport qui dessert les collectivités au Nunavut. Le projet permettra d'obtenir des données qui aideront à la prise de décisions concernant les aéroports de Pangnirtung et de Rankin Inlet, et aux analyses des répercussions possibles des changements climatiques à long terme sur le transport reposant sur le pergélisol dans cette collectivité et dans 14 autres collectivités des territoires.

Le coût total du projet est de 540 335 dollars : Transports Canada investit jusqu'à 349 000 dollars et le gouvernement du Nunavut fournit 116 335 dollars. De plus, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut offre une contribution en nature.

Le Nord du Canda est vaste et le réseau de transport y est limité. Le choix de modes de transport toutes saisons est restreint dans plusieurs collectivités du Nord. Grâce à ce financement, les gouvernements du Canada et du Nunavut prennent des mesures concrètes pour que ces choix soient plus fiables alors que les changements climatiques se poursuivent.

Citations

« Notre climat change et affecte le réseau de transport canadien dans le Nord et dans l'Arctique. C'est pour cette raison que nous investissons dans l'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord afin d'accroître la résistance aux changements climatiques et de construire un réseau de transport plus sûr, plus sécuritaire et plus efficace dans le Nord. En collaboration avec le gouvernement du Nunavut, nous continuerons de travailler pour protéger le développement social et économique de la région en renforçant la capacité des habitants du Nord et des collectivités nordiques à s'adapter aux changements climatiques. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« La santé, le bien-être et la résilience des collectivités nordiques dépendent d'un réseau de transport sécuritaire et fiable. Le Nord et l'Arctique subissent d'importants effets des changements climatiques, comme la fonte du pergélisol et l'érosion côtière, entre autres, ce qui a des répercussions sur l'infrastructure vitale de transport. Par le moyen de l'annonce d'aujourd'hui, nous soutenons le projet de recherche du gouvernement du Nunavut, qui nous aidera à rendre le réseau de transport du territoire plus résistant à ces répercussions, et qui aidera les Nunavummiut à continuer de voir des améliorations de leur qualité de vie. »

L'honorable Daniel Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

« Un réseau de transport résilient est essentiel à la prospérité à long terme, au bien-être et à la qualité de vie des collectivités nordiques. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui nous permettra d'obtenir des données vitales que nous pourrons utiliser pour mieux gérer les transports dans le Nord dans un contexte de changements climatiques. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre du Développement économique et des Transports

Les faits en bref

L'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord de Transports Canada vise à renforcer la capacité des habitants du Nord à adapter les réseaux de transport aux changements climatiques à l'aide de la recherche, ainsi que de la mise au point et de l'essai de technologies d'adaptation.

L'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord offre du financement pour permettre de relever certains défis que posent les changements climatiques au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans les collectivités du Nunavik et du nord du Labrador .

, dans les Territoires du Nord-Ouest, au et dans les collectivités du Nunavik et du nord du . Les routes du Nord sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques, et des stratégies d'adaptation sont nécessaires pour faire face aux dangers qui se multiplient dans les corridors de transport du Nord canadien.

