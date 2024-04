ANCHORAGE, Ala., le 15 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a conclu sa participation au symposium Arctic Encounter en remerciant toutes les personnes qui ont contribué aux importantes discussions menées à cette occasion.

Tenue à Anchorage, en Alaska, cette conférence annuelle rassemble plus de 1 000 participants de plus de 25 pays, y compris des dirigeants autochtones, des scientifiques, des représentants de gouvernement et des chefs d'entreprise. Elle permet de renforcer les liens entre le Canada, les États-Unis et d'autres pays circumpolaires.

Le ministre a pris part à de nombreux échanges positifs et productifs pendant la conférence de trois jours. Il s'est entretenu avec Keizo Takewaka, ambassadeur des affaires économiques internationales et des affaires arctiques (Japon), Mads Qvist Frederiksen, directeur exécutif du Conseil économique de l'Arctique (Norvège), Petteri Vuorimäki, ambassadeur pour les affaires arctiques et haut représentant de l'Arctique au ministère des Affaires étrangères (Finlande), et Lisa Murkowski, sénatrice de l'Alaska au Sénat des États-Unis (États-Unis).

Au cours de sa participation à une table ronde sur l'exploration d'options visant à accroître la collaboration dans l'Arctique, le ministre Vandal a pu échanger des points de vue avec des intervenants réputés du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et des États-Unis. Il a également pris part à une table ronde sur la mobilisation des nations partageant les mêmes valeurs pour faire face aux menaces dans l'Arctique. Enfin, le ministre s'est rendu dans la localité la plus au Nord de l'Alaska, Utqiagvik, pour rencontrer les dirigeants de la communauté et visiter d'importantes institutions, telles que le Collège Ilisagvik, le Centre du patrimoine et le Centre de recherche dans l'Arctique Barrow.

À titre de ministère fédéral chargé du Nord, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) est directement responsable du développement politique et économique du Nord, et joue un rôle important dans la promotion de la coopération circumpolaire entre les nations de l'Arctique. Des événements comme le symposium Arctic Encounter favorisent un échange libre et franc de renseignements entre des régions qui sont liées par la géographie et l'expertise.

Citation

« Dans un contexte où l'Arctique devient un environnement géopolitique de plus en plus complexe, je suis fier d'avoir participé aux importantes discussions tenues lors du symposium Arctic Encounter. Le Canada a élaboré le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, qui définit sa vision à long terme pour le Nord et l'Arctique, conjointement avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux. Les dialogues constructifs de ce genre sont conformes à l'engagement pris par le Canada et ses alliés circumpolaires de faire en sorte que l'Arctique reste une région de paix et de stabilité. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

RCAANC collabore avec Affaires mondiales Canada afin de diriger les efforts du Canada visant à soutenir et à promouvoir les perspectives des Autochtones et du Nord dans l'Arctique canadien et circumpolaire.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada établit une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui tient compte des priorités et des points de vue des populations de l'Arctique et du Nord.

Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions liées aux changements climatiques, au logement et à la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont essentiels pour avancer sur le chemin de la réconciliation et faire progresser l'autodétermination.

Liens connexes

Affaires circumpolaires et RCAANC

Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada (rcaanc-cirnac.gc.ca)

Chemin de la réconciliation (rcaanc-cirnac.gc.ca)

