Soutien de plus de 11,7 millions de dollars accordé dans les régions rurales du Manitoba afin de soutenir la croissance économique, le développement des espaces communautaires et les initiatives touristiques.

PORTAGE LA PRAIRIE, MB, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Les collectivités rurales et éloignées sont essentielles à la réussite économique du Canada et elles sont à l'avant-garde de notre reprise économique. Dans les régions rurales du Canada, les possibilités de développement sont uniques et variées. Le gouvernement du Canada comprend les besoins particuliers des entreprises rurales et le rôle essentiel qu'elles jouent dans la reprise économique du Canada. Il aide les entreprises novatrices à continuer de prospérer et de se développer dans les collectivités rurales et éloignées, afin qu'elles créent des emplois bien rémunérés, attirent de nouveaux résidents et bâtissent une économie qui profite à tout le monde.

Aujourd'hui, lors d'une visite au musée Fort la Reine à Portage la Prairie, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé des investissements fédéraux de 11 796 593 $ dans 24 projets réalisés dans des collectivités rurales du Manitoba. Les projets annoncés sont financés par le Fonds pour l'emploi et la croissance, le programme Croissance et productivité des entreprises, le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme, tous administrés par PrairiesCan au Manitoba.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutient, entre autres, les projets suivants :

Elmer's Welding and Manufacturing Ltd. a reçu 3 339 000 $ pour accroître sa capacité de fabrication et son efficacité opérationnelle en investissant dans une technologie de fabrication avancée, l'optimisation des processus, le personnel et la formation à Altona .

a reçu 3 339 000 $ pour accroître sa capacité de fabrication et son efficacité opérationnelle en investissant dans une technologie de fabrication avancée, l'optimisation des processus, le personnel et la formation à . Spenst Brothers Premium Meats a reçu 2 850 000 $ pour accroître sa capacité de transformation de la viande et de production de pizzas surgelées à Winkler .

a reçu 2 850 000 $ pour accroître sa capacité de transformation de la viande et de production de pizzas surgelées à . Agi3 LTD. a reçu 2 766 000 $ pour commercialiser une plateforme d'assurance-récolte fondée sur l'intelligence artificielle à Oak Bluff .

a reçu 2 766 000 $ pour commercialiser une plateforme d'assurance-récolte fondée sur l'intelligence artificielle à . La municipalité rurale de Ritchot a reçu 449 175 $ pour aménager un marché sur la rue Main à Saint-Adolphe .

a reçu 449 175 $ pour aménager un marché sur la rue Main à . Le Fonds de développement économique local a reçu 400 000 $ pour aider des entrepreneurs locaux à lancer de nouvelles entreprises touristiques et aider des exploitants d'entreprises touristiques existants à accroître leurs activités.

a reçu 400 000 $ pour aider des entrepreneurs locaux à lancer de nouvelles entreprises touristiques et aider des exploitants d'entreprises touristiques existants à accroître leurs activités. La municipalité rurale de West St. Paul a reçu 137 250 $ pour aménager un terrain de jeux et un sentier pédestre à West St. Paul .

a reçu 137 250 $ pour aménager un terrain de jeux et un sentier pédestre à . Le Musée de Rapid City a reçu 25 493 $ pour aménager un jardin commémoratif au Musée de Rapid City .

Citations

« Les collectivités rurales de notre pays jouent un rôle déterminant dans la santé globale de l'économie canadienne. Les projets annoncés aujourd'hui représentent un large éventail d'initiatives et démontrent les besoins et les possibilités uniques des collectivités et des entreprises rurales. Lorsque je visite de petites villes dans les Prairies, je suis toujours impressionné par la revitalisation, la croissance et le développement économique qui s'opèrent sous l'impulsion des gens qui vivent et travaillent ici. Et cela est particulièrement vrai pour les collectivités ici au Manitoba. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le financement que nous avons reçu de PrairiesCan nous a permis de passer de la phase de recherche et de développement à la phase d'exploitation. Notre plateforme d'assurance-récolte avancée, fondée sur l'intelligence artificielle, entraînera une modernisation indispensable pour les agriculteurs, mais nous avions besoin de soutien pour aller de l'avant. Nous avons été en mesure de recruter des personnes hautement qualifiées pour des postes clés, ce qui aurait été incroyablement difficile sans le soutien que nous avons reçu de PrairiesCan. »

-Ray Bouchard, président et directeur général, Agi3 Ltd.

« Les investissements dans des projets tels que notre site municipal amélioreront non seulement la collectivité, mais apporteront de nouvelles possibilités économiques à la région. »

-Chris Ewen, maire de Ritchot

Faits en bref

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) fait avancer les priorités stratégiques de PrairiesCan. Il soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada , fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur 3 ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur 3 ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Il est doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (se terminant le 31 mars 2023), dont 485 millions de dollars en financement des priorités régionales administré par les agences de développement régional du Canada .

Document d'information

Le gouvernement du Canada accorde plus de 11,7 millions de dollars pour soutenir 24 projets dans les régions rurales du Manitoba.

PrairiesCan investit plus de 2,7 millions de dollars dans un projet par l'entremise du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), plus de 6,1 millions de dollars dans deux (2) projets par l'entremise du programme Croissance et productivité des entreprises, plus de 1,9 million de dollars dans seize (16) projets par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et 927 758 $ dans cinq (5) projets par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT).

L'investissement combiné de 11 796 593 $ dans les économies rurales du Manitoba soutiendra l'expansion de la capacité de fabrication, le développement d'outils agricoles numériques avancés, la revitalisation des espaces communautaires et la mise en œuvre d'initiatives touristiques à mesure que l'industrie poursuit sa reprise économique.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Aujourd'hui, un projet financé au titre du FEC par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé :

Agi3 LTD. (2 766 000 $)

Commercialiser une plateforme d'assurance-récolte fondée sur l'intelligence artificielle à Oak Bluff au Manitoba.

Programme croissance et productivité des entreprises

Par l'entremise du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société. Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance constituées en personne morale qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Deux bénéficiaires du programme CPE du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Elmer's Welding and Manufacturing Ltd. (3 339 000 $)

Accroître la capacité de fabrication et l'efficacité opérationnelle en investissant dans une technologie de fabrication avancée, l'optimisation des processus, le personnel et la formation à Altona au Manitoba .

Accroître la capacité de fabrication et l'efficacité opérationnelle en investissant dans une technologie de fabrication avancée, l'optimisation des processus, le personnel et la formation à au . Manitoba LTD. (Spenst Brothers Premium Meats s/n Spenst Bros.) (2 850 000 $)

Augmenter la capacité de transformation de la viande et de production de pizzas surgelées à Winkler .

Fonds d'aide au tourisme

Lancé en juillet 2021, le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités en raison de la pandémie et à offrir des produits et des services nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Aujourd'hui, cinq projets du Manitoba financés au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Eagle Nest Lodge Inc. (99 999 $)

Proposer des forfaits d'entreprise comprenant des billets d'avion pour se rendre dans un gîte éloigné de la région de Whiteshell .

Proposer des forfaits d'entreprise comprenant des billets d'avion pour se rendre dans un gîte éloigné de la région de . Eastern Manitoba Tourism Association Inc. (58 500 $)

Élaborer un guide de voyage numérique sur une application afin de fournir une source d'information aux visiteurs de la région d'Eastman.

Élaborer un guide de voyage numérique sur une application afin de fournir une source d'information aux visiteurs de la région d'Eastman. Municipalité de Churchill (269 260 $)

Soutenir l'amélioration du centre-ville et les nouveaux événements phares de Churchill.

Soutenir l'amélioration du centre-ville et les nouveaux événements phares de Churchill. Twenty-One Ventures Inc. (99 999 $)

Installer un parc aquatique gonflable flottant à Pinawa .

Installer un parc aquatique gonflable flottant à . Fonds de développement économique local (400 000 $)

Aider des entrepreneurs locaux à lancer de nouvelles entreprises touristiques et aider des exploitants d'entreprises touristiques existants à accroître leurs activités.

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones, à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à dynamiser les actifs existants, à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique, à créer des emplois et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, 16 bénéficiaires du FCRC du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Centennial Community Club Inc. (17 217 $)

Améliorer l'accessibilité au BDO Centre (communément appelé le Portage Centennial Arena) pour la collectivité à Portage la Prairie.

Améliorer l'accessibilité au BDO Centre (communément appelé le Portage Centennial Arena) pour la collectivité à Portage la Prairie. Fort la Reine Museum, Pioneer Village & Tourist Bureau Inc. (25 000 $)

Restaurer les bastions du musée Fort la Reine à Portage la Prairie.

Restaurer les bastions du musée Fort la Reine à Portage la Prairie. The Sperling Community Centre District (8 000 $)

Restaurer le terrain de basketball du parc Sperling en installant une nouvelle plaque de béton.

Restaurer le terrain de basketball du parc en installant une nouvelle plaque de béton. The Westside Community Church, Mennonite Brethren (40 000 $)

Établir un centre de ressources communautaires au centre-ville de Morden .

Établir un centre de ressources communautaires au centre-ville de . Manitoba Agricultural Museum Inc. (16 606 $)

Rénover le Pioneer Centre à Austin .

Rénover le Pioneer Centre à . Manitoba Association Inc. s/n Main Street Revitalization (28 525 $)

Revitaliser la rue Main à Russell.

Revitaliser la rue Main à Russell. Arborg & District Multi-cultural Heritage Village Inc. (51 000 $)

Construire une scène extérieure au bord de la rivière à Arborg .

Construire une scène extérieure au bord de la rivière à . Corporation du Site Historique Enfant-Jésus Heritage Site District (51 783 $)

Rénover l'espace extérieur du Musée Dawson Trail à Richer.

Rénover l'espace extérieur du Musée Dawson Trail à Richer. Municipalité rurale d' Headingley (500 000 $)

Revitaliser les installations de loisirs extérieures au centre communautaire Phoenix à Headingley .

Revitaliser les installations de loisirs extérieures au centre communautaire à . Municipalité rurale de Montcalm (125 874 $)

Revitaliser le centre-ville de Saint-Jean-Baptiste .

Revitaliser le centre-ville de . Municipalité rurale de Ritchot (449 175 $)

Aménager un marché sur la rue Main à Saint-Adolphe .

Aménager un marché sur la rue Main à . Municipalité rurale de St. Clements (188 063 $)

Aménager des aires de rassemblement extérieures couvertes et planter des arbres à Narol.

Aménager des aires de rassemblement extérieures couvertes et planter des arbres à Narol. Municipalité rurale de West St. Paul (137 250 $)

Créer un terrain de jeu et un sentier de marche à West St. Paul .

Créer un terrain de jeu et un sentier de marche à . Stony Mountain Community Association Inc. (27 849 $)

Revitaliser le parc Centennial à Stony Mountain .

Revitaliser le parc Centennial à . Stony Mountain Community Centre Inc. (222 000 $)

Rénover le centre communautaire de Stony Mountain.

Rénover le centre communautaire de Stony Mountain. Rapid City Museum Inc. (25 493 $)

Aménager un jardin commémoratif au Musée de Rapid City .

