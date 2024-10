Une aide de 15 millions de dollars du gouvernement du Canada permet de fabriquer de A à Z des autobus électriques et à pile à hydrogène au Canada, créant ainsi des emplois verts et développant l'économie verte dans les Prairies

WINNIPEG, MB, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La création d'un plus grand nombre de moyens de transport en commun propres permet aux Canadiens et aux Canadiennes de se déplacer plus rapidement au sein de leurs villes et contribue à notre lutte contre le changement climatique.

Le ministre Vandal annonce un partenariat avec le NFI Group et le Manitoba pour créer une installation de pointe de construction entièrement canadienne à Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 15 millions de dollars pour permettre au NFI Group d'étendre ses activités et de fabriquer des autobus New Flyer entièrement à Winnipeg, au Manitoba. Cet investissement permettra au NFI Group de répondre de façon concurrentielle à la demande croissante d'autobus à zéro émission entièrement canadien en ajoutant des centaines d'emplois qualifiés aux activités de l'entreprise au Canada, en multipliant les possibilités pour les fournisseurs locaux et en renforçant le rôle du Manitoba dans l'économie verte des Prairies.

Les Canadiens veulent des solutions plus écologiques, et les gouvernements municipaux y répondent. En augmentant la capacité de fabrication d'autobus dans les installations du NFI Group à Winnipeg, les autorités canadiennes de transport en commun seront en mesure d'acheter davantage d'autobus à zéro émission fabriqués au Canada pour répondre aux besoins de renouvellement de leur parc. Le financement permettra au NFI Group de répondre aux normes canadiennes et soutiendra le développement de la formation de la main-d'œuvre propre à la fabrication de véhicules à zéro émission, entre autres grâce à une proposition de « programme de préapprentissage pour les véhicules à zéro émission ».

En 2023, le ministre Vandal a consacré 100 millions de dollars du financement existant de PrairiesCan sur trois ans au soutien de projets correspondant aux priorités du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, entre autres la croissance de notre secteur manufacturier et la mise à contribution de l'électricité propre pour saisir de nouvelles occasions dans l'avenir carboneutre. L'objectif du Cadre et du financement est d'encourager une plus grande collaboration entre les gouvernements et l'industrie, de mobiliser des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies.

Citations

« Il s'agit d'une grande avancée pour le groupe NFI. L'augmentation de la capacité de production dans le secteur des véhicules lourds à zéro émission est une bonne nouvelle pour le Canada et consolide le rôle de chef de file du Manitoba dans ce domaine. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine de l'économie à faibles émissions de carbone. L'annonce d'aujourd'hui avec le NFI Group fait suite à des investissements importants réalisés par notre gouvernement pour bâtir la chaîne d'approvisionnement du Canada en véhicules à zéro émission, y compris dans les systèmes de transport en commun. Il s'agit d'une marque de confiance dans notre secteur manufacturier et dans nos efforts visant à bâtir une économie durable de l'avenir qui s'inscrit dans la trajectoire du Canada vers une consommation carboneutre. »

-L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce projet vise à apposer le sceau « Fabriqué au Canada » sur l'économie à faibles émissions de carbone. Ici, au Manitoba, les cols bleus font partie de la transition vers un avenir carboneutre, et ce sont des entreprises comme NFI qui mènent la charge. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour mettre en place cette installation entièrement canadienne afin de continuer à placer le Manitoba à la pointe de la technologie en matière de transport à zéro émission. »

-L'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour toute l'équipe de NFI, car elle nous permettra de construire des autobus complets au Canada pour la première fois en plus de 20 ans. J'aimerais remercier nos partenaires de la province du Manitoba et de PrairiesCan pour leur engagement et leur soutien financier qui contribueront à améliorer l'économie verte du Manitoba. Ces fonds seront investis stratégiquement avec notre propre capital pour accroître notre capacité de production et augmenter notre offre d'autobus urbains à zéro émission, ce qui créera de nouveaux emplois et contribuera à créer des communautés nord-américaines plus vivables. »

-Paul Soubry, président et directeur général, NFI

Faits en bref

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies constitue une nouvelle façon pour le gouvernement fédéral de travailler plus étroitement avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités concernant une économie plus propre et durable qui ne laisse personne de côté.

constitue une nouvelle façon pour le gouvernement fédéral de travailler plus étroitement avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités concernant une économie plus propre et durable qui ne laisse personne de côté. Le Cadre est le fruit d'une vaste consultation dans l'ensemble des Prairies et constitue une approche fondée sur les principes d'une plus grande collaboration entre les ordres de gouvernement, les organisations et les partenaires locaux et régionaux, approche qui respecte les compétences provinciales et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

est le fruit d'une vaste consultation dans l'ensemble des Prairies et constitue une approche fondée sur les principes d'une plus grande collaboration entre les ordres de gouvernement, les organisations et les partenaires locaux et régionaux, approche qui respecte les compétences provinciales et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones. La future collaboration fédérale avec des secteurs de l'économie des Prairies s'appuiera sur les possibilités de relever des défis tels que ceux liés aux chaînes d'approvisionnement, à la lutte contre les changements climatiques, à l'énergie propre et à l'infrastructure pour les véhicules électriques (VE).

Le secteur automobile canadien, y compris les véhicules moyens et lourds, est important pour l'économie canadienne et la population canadienne. Il soutient près de 550 000 emplois directs et indirects au Canada , a contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 18 milliards de dollars en 2023 et constitue l'une des principales industries d'exportation du pays.

, a contribué au produit intérieur brut du à hauteur de 18 milliards de dollars en constitue l'une des principales industries d'exportation du pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la transition de l'industrie des transports vers l'électrification tout en créant et en maintenant des emplois, en favorisant la croissance économique et l'investissement dans le secteur et les chaînes d'approvisionnement connexes, et en soutenant le passage à une économie carboneutre.

