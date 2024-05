Un financement de 25 millions de dollars d'Infrastructure Canada et de 6 millions de dollars de PrairiesCan à la Southern Chiefs' Organization (SCO) fera progresser la réconciliation économique et contribuera à la revitalisation du centre-ville de Winnipeg dans le cadre du projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn - « C'est visible ».

WINNIPEG, MB, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans le potentiel de développement transformationnel du projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn au site de l'ancien immeuble de la Compagnie de la Baie d'Hudson, au centre-ville de Winnipeg.

Plus de 31 millions de dollars de fonds publics pour soutenir la réconciliation économique et la revitalisation du centre-ville de Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral conjoint de plus de 31 millions de dollars. Infrastructure Canada investit 25 millions de dollars dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs et PrairiesCan investit 6 millions de dollars par l'entremise de son programme Développement économique et diversification des collectivités. Cet investissement conjoint appuiera le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn de la Southern Chiefs' Organization, un projet de carrefour économique, résidentiel et culturel au centre-ville.

La SCO, une organisation de Premières Nations qui représente 34 nations Anishinaabe et Dakota et plus de 87 000 personnes, se consacre à la promotion des droits, des cultures et de la prospérité de ses nations membres. Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn entraînera la création de nouveaux logements, d'entreprises et d'espaces culturels également accessibles aux citoyens des Premières Nations et aux autres citoyens. L'un des objectifs consiste à construire une communauté en attirant dans cet espace public des touristes, des étudiants, la communauté d'affaires du centre-ville et d'autres personnes. Le plan comprend des unités de logement abordable, des logements avec services d'assistance pour les aînés, un service de garde, un musée et une galerie d'art, un espace réservé aux entrepreneurs, deux restaurants et des espaces publics en hommage à la terre et en commémoration des survivants des pensionnats et externats autochtones et des enfants qui n'ont jamais regagné leur foyer. Le réaménagement de Wehwehneh Bahgahkinahgohn comprendra également une salle d'assemblée pour les chefs des Premières Nations du Sud du Manitoba.

L'investissement de PrairiesCan sera consacré au développement et au lancement de Miikahnah Connect, une application de perfectionnement de la main-d'œuvre axée sur les Premières Nations, ainsi qu'au travaux de préparation pour le réaménagement de l'ancien immeuble de la Compagnie de la Baie d'Hudson. On s'attend à ce que plus de 400 personnes soient embauchées pour travailler au projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn par l'entremise de cette application. Globalement, cet investissement devrait permettre de créer au centre-ville de Winnipeg des ressources et des espaces nécessaires à l'intention des membres des Premières Nations.

Le financement d'Infrastructure Canada permettra d'effectuer des réparations et des améliorations essentielles au bâtiment. Il s'agit notamment de transformer le rez-de-chaussée en espace public. Dans l'ensemble, les améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 44,6 % et les émissions de gaz à effet de serre de 356 tonnes.

Cette initiative illustre l'engagement du Canada à soutenir des projets qui favorisent la réconciliation économique et sociale et qui revitalisent les centres-villes.

« Un centre-ville dynamique est essentiel pour une économie forte. La création de Wehwehneh Bahgahkinahgohn à Winnipeg revitalisera notre centre-ville et nous fera passer des promesses à l'action. Félicitations à la Southern Chiefs' Organization pour ce projet qui se démarquera dans l'ensemble du pays à titre d'exemple de la réconciliation en action. Je me réjouis de cette collaboration qui aura une incidence positive sur les générations à venir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Nous ne pourrions être plus fiers de nous associer à la Southern Chiefs' Organization pour soutenir ce projet qui ouvrira un nouveau chapitre pour l'immeuble historique de la Baie d'Hudson à Winnipeg. Qu'il s'agisse de préserver et de promouvoir le riche patrimoine des Premières Nations ou de favoriser la réconciliation économique avec elles, Wehwehneh Bahgahkinahgohn est un projet incroyable qui aura un impact immense pour les années à venir. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Southern Chiefs' Organization reconnaît le soutien de notre partenaire de traité fédéral dans notre travail de revitalisation du centre-ville de Winnipeg grâce au projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn. L'immeuble réinventé de la Compagnie de la Baie d'Hudson placera la réconciliation économique à l'avant-plan. Ce projet a déjà inspiré de nouveaux partenariats et de l'espoir pour l'avenir. À mesure que nous nous relevons des répercussions intergénérationnelles et continues de la colonisation, il est essentiel que des investissements et de solides partenariats contribuent à la guérison et au bien-être des premiers peuples de ce pays que nous appelons tous notre chez nous. »

- Jerry Daniels, grand chef, Southern Chiefs' Organization

« Wehwehneh Bahgahkinahgohn est un projet transformateur qui apportera une nouvelle énergie et de nouvelles possibilités au centre-ville de Winnipeg. La collaboration illustrée ici reflète notre vision commune d'un centre-ville prospère sur les plans économique, culturel et social. La ville de Winnipeg est fière de soutenir ce modèle de réconciliation économique et se réjouit de voir la vision de la SCO se concrétiser. »

- Son Honneur Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref

Infrastructure Canada investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Développement économique Canada pour les Prairies contribue 6 millions de dollars dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Développement économique pour les Prairies contribue 6 millions de dollars dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC). Le programme DEDC soutient des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques de collectivités dans l'ensemble des provinces des Prairies et aide les collectivités à tirer parti de leurs capacités et de leurs forces pour saisir les possibilités économiques et affronter les circonstances économiques difficiles.

Le Programme BCVI a été créé en soutien au plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine . Ce programme fournira un total de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans à des projets de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments en vue de les rendre plus écologiques et plus accessibles. Au moins 10 % du financement est réservé à des projets à l'intention de communautés des Premières Nations, inuites ou métisses, y compris les populations autochtones des centres urbains. La période de présentation des demandes est terminée. Le financement est conditionnel à la signature d'un accord de contribution. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, un total de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Prairies dans le cadre du Programme BCVI.

: . Ce programme fournira un total de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans à des projets de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments en vue de les rendre plus écologiques et plus accessibles. Au moins 10 % du financement est réservé à des projets à l'intention de communautés des Premières Nations, inuites ou métisses, y compris les populations autochtones des centres urbains. La période de présentation des demandes est terminée. Le financement est conditionnel à la signature d'un accord de contribution. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, un total de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés dans les Prairies dans le cadre du Programme BCVI. Ce projet illustre les principes fondamentaux du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement fédéral, dont l'approche est axée sur les réalités régionales et locales, la réconciliation économique avec les peuples autochtones et le respect des sphères de compétence.

La SCO représente 34 nations Anishinaabe et Dakota et plus de 87 000 citoyens. La SCO s'efforce de protéger, de promouvoir, de préserver et d'améliorer les droits, la culture et la prospérité de ses nations membres. En 2022, la SCO a acquis lors d'une cérémonie l'ancien immeuble de la Compagnie de la Baie d'Hudson et annoncé l'initiative Wehwehneh Bahgahkinahgohn de réaménagement du bâtiment en vue de créer un immeuble à usage mixte abritant de nouveaux logements, entreprises, et espaces culturels qui répondent aux besoins des membres des Premières Nations.

Le plan de réaménagement comprend d'importantes améliorations écologiques qui entraîneront des économies nettes d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Winnipeg est la ville canadienne où réside la plus grande population autochtone urbaine. Pendant le recensement de 2021, 102 080 Autochtones résidaient à Winnipeg . Environ 45 000 de ces personnes sont des citoyens de Premières Nations membres de la SCO.

