Soutien fédéral de 99 000 $ pour un festival d'hiver dynamique à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Chaque année, le temps froid, des générations de patrimoine et une joie réconfortante se conjuguent lorsque le Festival du Voyageur transforme le parc Whittier de Winnipeg en une expérience culturelle et artistique au milieu de l'hiver. Plus grand événement francophone de l'Ouest canadien, ce festival accueille plus de 75 000 personnes et demeure une attraction touristique essentielle pour les visiteurs comme pour les résidents.

Le ministre Vandal annonce un investissement visant à améliorer la programmation autochtone au Festival du Voyageur (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui une aide de 99 000 $ destinée au Festival du Voyageur afin de renforcer cette importante tradition manitobaine. Cet investissement soutiendra la culture, les traditions et l'art autochtones. En mettant l'accent sur l'histoire des Voyageurs et de la traite des fourrures, le festival, qui se déroulera du 16 au 25 février, continuera à mettre en lumière la culture des francophones, des Premières Nations et des Métis du Manitoba.

« Le Festival du Voyageur est une tradition importante qui met en valeur la joie de vivre du Manitoba. L'amélioration de la programmation autochtone au festival ajoutera à l'expérience de tous les festivaliers. Le festival est un important attrait touristique pour Saint-Boniface, et il rassemble les communautés en accueillant toutes les personnes qui aiment l'hiver pour leur faire vivre cette expérience unique au Manitoba. Hé Ho! »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Depuis plus de 50 ans, le Festival du Voyageur est un moment fort de l'hiver pour les touristes et les gens du pays. Célébrant les nombreuses histoires de Winnipeg - autochtones, francophones et autres -, le festival est un symbole manitobain. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure initiative pour le tout premier projet réalisé dans les Prairies dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« La création d'un espace pour la programmation et les perspectives autochtones est une priorité essentielle pour le Festival du Voyageur. L'histoire que nous célébrons chaque année au cours du festival n'aurait pas été possible sans les nations et les peuples autochtones qui ont élu domicile au Manitoba depuis des temps immémoriaux. Le Festival est fier d'honorer cet important héritage et, grâce au soutien de PrairiesCan, nous nous réjouissons à l'idée d'un festival marqué par de fortes représentations des cultures, des langues et des traditions autochtones. »

-Breanne Lavalee Heckert, directrice générale, Festival du Voyageur

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada et prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux.

et prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux. Le PCT contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada .

