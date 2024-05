L'investissement de CanNor d'au plus 341 600 $ appuiera l'Association des produits du bois du Yukon pour renforcer la capacité et l'expertise technique du secteur forestier du Yukon et sensibiliser davantage le public à ce secteur.

WHITEHORSE, YT, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'industrie des produits de la forêt et du bois contribue de façon importante à l'économie du Yukon. Les entreprises qui récoltent du bois ou fabriquent des produits en bois fournissent des biens essentiels, comme le bois de chauffage et le bois d'œuvre, aux gens et aux communautés et elles contribuent à la diversification de l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit jusqu'à 341 600 $ dans l'initiative de soutien à la capacité des ressources forestières du Yukon (Forest Resources Capacity Support Initiative) de l'Association des produits du bois du Yukon.

L'Association des produits du bois du Yukon est une association sans but lucratif qui représente les entreprises de l'industrie forestière au Yukon depuis 2007. Grâce à cette initiative, l'Association fournira la formation, créera de nouvelles possibilités pour le secteur forestier du Yukon et élargira sa composition pour inclure des artisans, des travailleurs du bois et des produits forestiers non ligneux comme des sirops, des baies et des champignons. L'Association accroîtra également la sensibilisation du public aux avantages et possibilités de l'exploitation des forêts locales et de la biomasse comme un moyen de réduire la dépendance du territoire à l'égard des biens et des combustibles fossiles importés.

Le gouvernement du Canada appuie le développement d'une industrie forestière locale et l'industrie de produits du bois qui créent et maintiennent des emplois de qualité au Yukon, renforcent les économies locales et régionales, et réduisent la dépendance du territoire aux produits importés d'autres régions.

Citations

« L'industrie forestière du Yukon inclut une vaste gamme d'entreprises, allant du propriétaire unique qui récolte du bois aux petites et moyennes opérations. Ces entreprises fournissent de bons emplois et des possibilités économiques aux gens et aux communautés à l'échelle du territoire. Par cette contribution, notre gouvernement investit dans la croissance de ces entreprises locales et les appuie au moment où elles adoptent des solutions novatrices et développent un secteur forestier plus durable dans le Yukon ».

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les produits du bois sont une partie importante de la vie des Yukonnais. Du chauffage, à la construction et à la fabrication, l'industrie forestière fournit une variété d'emplois, de possibilités et de produits vitaux au territoire. Par le truchement du projet de l'Association des produits du bois du Yukon, notre gouvernement appuie la formation et le renforcement de la capacité afin que l'industrie puisse répondre aux besoins actuels et futurs des Yukonnais ».

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Personne entre dans l'industrie forestière du Yukon pour devenir riche. Les propriétaires et exploitants de petites entreprises sont passionnés au sujet de leurs communautés, de leurs familles et du territoire où ils vivent. Le soutien de CanNor constitue une occasion unique de relever les défis directement, se concentrant sur la fourniture de bois durable pour tous les Yukonnais. Le moment est venu d'unir nos efforts pour assurer un avenir prospère à nos moyens de subsistance et au secteur forestier du Yukon ».

- Peter Wright, directeur exécutif, Association des produits du bois du Yukon

Faits en bref

Cette initiative donne suite à l'investissement de près de 100 000 $ de CanNor à la Direction générale de la gestion des forêts du gouvernement du Yukon pour un projet pilote d'un an visant à octroyer des micro-subventions aux entreprises de l'industrie forestière du Yukon en 2023-2024. Ces subventions visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la productivité des récolteurs locaux de bois de chauffage.





pour un projet pilote d'un an visant à octroyer des micro-subventions aux entreprises de l'industrie forestière du en 2023-2024. Ces subventions visent à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la productivité des récolteurs locaux de bois de chauffage. Ce projet est financé par le biais du Programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. IDEENord fait des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord dans les territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources: Carson Debert, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Leighann Chalykoff, Conseillère en communications, Yukon, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]