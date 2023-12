Le financement de plus de 88 000 $ accordé par CanNor à la Yukon NGO Hub Society contribuera à renforcer la capacité du secteur sans but lucratif du Yukon.

WHITEHORSE, YK, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Le Yukon compte environ six cents organismes sans but lucratif qui offrent une vaste gamme de programmes et services essentiels sur tout le territoire. Le secteur contribue de façon importante à l'économie et au mieux-être social de tous les Yukonnais.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 88 736 $ dans un projet de la Yukon NGO Hub Society. Cet investissement soutient l'élaboration d'une série d'outils de formation en gouvernance et en gestion, la prestation de conseils et de directives, ainsi que l'offre d'encadrement pour les directeurs généraux et les membres de conseils d'administration des organisations non gouvernementales (ONG) du Yukon afin que celles-ci puissent croître et élargir leurs activités.

Ce projet contribuera à renforcer la capacité du secteur sans but lucratif du Yukon pour toutes les communautés du territoire en améliorant les programmes, la prestation des services et la défense des causes sociales.

« Les organismes sans but lucratif sont un élément crucial de l'économie canadienne. Ils fournissent des biens et des services essentiels, puis ils contribuent à améliorer le fonctionnement d'autres secteurs économiques et à augmenter le bien-être socioéconomique. En renforçant la capacité du secteur sans but lucratif du Yukon à gouverner de manière responsable et efficace, la Yukon NGO Hub Society améliore considérablement la capacité des ONG à offrir des programmes et des services aux Yukonnais. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le secteur sans but lucratif du Yukon fournit des services importants aux Yukonnais, à Whitehorse et sur l'ensemble du territoire. Il figure au cœur de nos communautés, abordant des enjeux clés et favorisant l'épanouissement de chacun, tout en créant des emplois et en contribuant à l'économie. Une marée montante soulève tous les bateaux : cet investissement consolidera le secteur sans but lucratif qui, à son tour, soutiendra la société et les personnes qui la composent. »

- Le Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« La Yukon NGO Hub Society reconnaît la nécessité d'améliorer la formation et le perfectionnement des directeurs généraux et des membres de conseils d'administration au sein de nos communautés. Nous prévoyons la création de vidéos de formation et l'élaboration d'une formule de mentorat. Pour nous aider, nous mettrons sur pied un comité d'organismes sans but lucratif. Ce projet constitue une ressource supplémentaire pour les ONG qui souhaitent développer leurs capacités. »

- Sue Edelman, présidente, au nom de la Yukon NGO Board Society

Faits en bref

La Yukon NGO Hub Society est une organisation parapluie qui offre des services à environ six cents organismes sans but lucratif du Yukon . Elle vise à accroître la collaboration entre chaque organisme, son conseil d'administration et ses effectifs, à renforcer le secteur sans but lucratif grâce à la défense des causes sociales et à améliorer l'accès aux ressources et à la formation.

organismes sans but lucratif du . Elle vise à accroître la collaboration entre chaque organisme, son conseil d'administration et ses effectifs, à renforcer le secteur sans but lucratif grâce à la défense des causes sociales et à améliorer l'accès aux ressources et à la formation. Le projet de la Yukon NGO Hub Society vise à renforcer les capacités du secteur sans but lucratif du Yukon , à Whitehorse et dans les communautés. La formation et le soutien seront offerts en ligne, grâce à un nouveau portail Web, ainsi qu'en personne, lors de séances de formation individuelles.

, à et dans les communautés. La formation et le soutien seront offerts en ligne, grâce à un nouveau portail Web, ainsi qu'en personne, lors de séances de formation individuelles. Les fonds de CanNor financeront la recherche et le développement pour les vidéos de formation et le matériel téléchargeable, pour l'enregistrement et la production de vidéos, ainsi que pour l'élaboration des processus et des politiques qui donneront accès à la formation.

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidants du Nord dans les territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

