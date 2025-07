Le financement aidera Qillaq Innovations à mettre à l'essai un modèle de logement privé dans le but d'accroître l'accès à des logements abordables et de créer des emplois à Cambridge Bay, au Nunavut.

CAMBRIDGE BAY, NU, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Dans l'ensemble des territoires, une grave pénurie de logements exige que tous les niveaux de gouvernement et le secteur privé collaborent pour trouver des solutions novatrices et adaptées à chaque région.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement pouvant atteindre 600 000 $ à Qillaq Innovations afin d'appuyer la conception et la construction d'un nouveau modèle de logement abordable. Ce projet pourrait offrir de nouvelles options d'accès à la propriété privée et abordable dans l'ensemble du Nunavut.

Dans le cadre du projet The Bay Home Expansion Project, Qillaq Innovations dirigera la construction de quatre petites maisons regroupées autour d'un bâtiment central commun, offrant ainsi un modèle efficace et abordable d'accès à la propriété. Établie à Cambridge Bay, Qillaq Innovations est une entreprise de construction et de métiers, 100 % inuite, qui offre des possibilités de travail et de formation aux Inuit intéressés par les métiers de la construction civile et des services techniques. Les travaux de construction permettront d'embaucher au moins trois personnes en apprentissage. Des fonds supplémentaires pour le projet sont fournis par la Société de crédit commercial du Nunavut et la Kitikmeot Community Futures Inc.

Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de CanNor, appuie des initiatives qui peuvent améliorer la disponibilité des logements et les rendre plus abordables, tout en tirant parti des ressources et de l'ingéniosité locales, et en créant de nouvelles possibilités pour les économies régionales.

Citations

« Le travail effectué par Qillaq Innovations promet de créer une nouvelle option viable pour l'abordabilité du logement dans le Nord. Les Nunavummiut sont durement touchés par la pénurie persistante de logements, et, lorsqu'un logement est disponible, le coût d'achat ou de location est hors de portée. C'est pourquoi notre nouveau gouvernement collabore avec la population et les entreprises du Nord pour trouver des solutions novatrices qui permettront de réduire les coûts du logement et garantir à tout le monde l'accès à un logement. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Il est important pour les Nunavummiut d'avoir la possibilité d'acheter une maison abordable pour se bâtir un avenir. Nous espérons que nos solutions novatrices réduiront le coût des maisons et les rendront accessibles aux petites familles et aux personnes faisant l'acquisition d'une première maison. Nous nous réjouissons d'avoir le soutien de CanNor dans le cadre de ce projet. »

- Carson Gillis, président, Qillaq Innovations

En bref

CanNor investit jusqu'à 600 000 dollars par l'entremise du Programme IDEENord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

par l'entremise du Programme IDEENord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du . Le projet bénéficie d'un financement supplémentaire de 500 000 $ accordé par la Société de crédit commercial du Nunavut et de 75 000 $ provenant de la Kitikmeot Community Futures Inc.

