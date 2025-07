Un financement pouvant atteindre 150 000 $ consenti par CanNor à la Chambre de commerce de Yellowknife permet de soutenir deux événements visant à renforcer les capacités des petites entreprises.

YELLOWKNIFE, NT, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Les petites entreprises sont au cœur des communautés du Nord et ont une connaissance approfondie des besoins et des ressources locales, ce qui leur permet d'offrir des produits et des services authentiques à la population locale et aux personnes de passage.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un financement pouvant atteindre 150 000 $ pour la Chambre de commerce de Yellowknife. Ce financement, versé par l'intermédiaire de CanNor, servira à soutenir deux événements annuels visant à renforcer les capacités du milieu des affaires de Yellowknife sur une période de trois ans. Cela comprend la Semaine de la petite entreprise qui aura lieu chaque automne et le symposium Trailblazers qui coïncidera avec la Journée internationale des femmes.

Les petites entreprises dynamiques enrichissent la vie de la population du Nord et contribuent à une économie canadienne forte et unie, tout en générant des retombées économiques dans les territoires. Le soutien de projets comme celui-ci s'inscrit dans l'engagement de CanNor à favoriser la création d'économies dynamiques qui soutiennent la prospérité de la population du Nord.

Citations

« Pour bâtir une économie canadienne forte, nous avons besoin que les petites entreprises continuent d'innover, non seulement pour les collectivités locales, mais aussi pour les marchés nationaux et internationaux. Notre nouveau gouvernement soutient les initiatives qui renforcent les capacités des petites entreprises afin qu'elles puissent continuer de stimuler la croissance de notre économie. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Des projets comme celui-ci aident les gens d'affaires à renforcer leurs capacités, à trouver des solutions locales et à croître en toute confiance. En retour, cela consolide notre économie locale et nous encourage à choisir le Canada. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous exprimons notre gratitude envers CanNor pour son investissement continu dans nos événements qui aident notre milieu d'affaires local à renforcer ses capacités. Axées sur la formation, le développement du leadership et le renforcement des liens, nos séances sont conçues pour répondre aux besoins de nos membres. La programmation de cette année est établie en fonction des commentaires recueillis dans le cadre des sondages menés auprès des membres au cours des dernières années, ce qui nous permet de tenir compte des priorités du milieu des affaires que nous servons. »

- Tracy Peters, gestionnaire des Relations avec les membres et coordonnatrice des programmes, Chambre de commerce de Yellowknife

Les faits en bref

CanNor investit 150 000 $ par l'entremise de Programme IDEENord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Le projet, dont les coûts totaux s'élèvent à 225 000 $, bénéficie d'un investissement de 52 500 $ du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les coûts restants seront couverts par la Chambre de commerce de Yellowknife .

Liens connexes

Surveillez nos mises à jour : www.cannor.gc.ca

Suivez CanNor sur X, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personne-ressource : Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, T.N.-O, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Tracy Peters, Responsable des relations avec les membres et coordinatrice des programmes, Chambre de commerce de Yellowknife, [email protected]