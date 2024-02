Grâce au financement de 235 000 $ de CanNor, le centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik pourra agrandir ses locaux et ainsi renforcer la sécurité alimentaire de la communauté.

IQALUIT, NU, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Les habitants du Nord savent mieux que quiconque ce qu'il faut faire pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des aliments dans les collectivités nordiques. Les solutions les plus innovatrices émanent généralement des organisations communautaires et municipales qui sont confrontées quotidiennement à ces problèmes, connaissent leur clientèle et peuvent s'appuyer sur les connaissances et les ressources locales.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de CanNor a annoncé que le gouvernement du Canada investit 235 000 $ dans un projet de deux ans du centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik (CCAQ). Cet investissement aidera le CCAQ à acheter de l'équipement et à rénover ses locaux pour y aménager un magasin d'aliments en vrac et de produits secs ouvert à tous les résidants d'Iqaluit.

Le nouveau magasin proposera des aliments selon le principe de « payez ce que vous pouvez » pour aider les personnes souffrant d'insécurité alimentaire à Iqaluit. Il viendra également appuyer les programmes alimentaires existants du CCAQ et améliorera l'accès à des aliments sains et nutritifs pour tous les résidents.

En collaborant avec toutes les administrations pour appuyer des solutions novatrices et adaptées aux besoins des collectivités, le gouvernement du Canada poursuit son engagement à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Nord.

« Le centre communautaire d'alimentation de Qajuqturvik fait de l'excellent travail avec ses programmes qui donnent accès à des aliments abordables et sains pour les personnes dans le besoin à Iqaluit. Le gouvernement du Canada continue de soutenir le centre et tout le travail qu'il accomplit pour sa communauté grâce à ce dernier investissement.»

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« L'automne dernier, nous avons eu le plaisir d'annoncer notre soutien au du centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik dans le cadre du 2023 Global Innovation Challenge de la Citi Foundation, un effort de 50 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Le QCFC fait des percées d'une importance capitale et nous félicitons le gouvernement du Canada de se joindre à nous pour aider cette organisation à accroître sa capacité. »

- John Hastings, Directeur général, Citibank Canada

« Le centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik se réjouit de l'ouverture d'un nouveau magasin d'aliments en vrac et de produits traditionnels à prix abordable à Iqaluit. Cette initiative vise à élargir l'accès à des aliments nutritifs pour tous les Iqalummiut, peu importe leurs revenus. En nous appuyant sur le succès de nos boîtes de fruits et légumes et d'aliments traditionnels offertes selon la formule "payez ce que vous pouvez", nous sommes ravis d'offrir ce nouveau service qui renforce notre engagement à créer un système alimentaire plus équitable à Iqaluit. »

- Rachel Blais, centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik

Faits en bref

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) appuie la croissance économique des communautés par l'entremise d'investissement dans l'infrastructure à petite échelle pour permettre aux communautés et aux entreprises d'améliorer leurs services et en appuyant les premières étapes des projets d'infrastructure à grande échelle.

CanNor verse 235 000 $ au projet du CCAQ et la Fondation Citi 670 000 $. Le CCAQ fournit 100 000 $, et le ministère de la Culture et du Patrimoine, de concert avec le gouvernement du Nunavut , investit 25 000 $. Le financement total sur deux ans pour les rénovations et l'agrandissement du centre est de 1 030 000 $.

le ministère de la Culture et du Patrimoine, de concert avec le gouvernement du , investit 25 000 $. Le financement total sur deux ans pour les rénovations et l'agrandissement du centre est de 1 030 000 $. L'équipe du CCAQ participera à la conférence GLOBE Forum à Vancouver , du 13 au 15 février 2024, en tant que participant au Défi de l'innovation alimentaire dans le Nord. L'équipe présentera un exposé pour expliquer comment les projets novateurs contribuent à la croissance et au développement des systèmes alimentaires dans le Nord.

