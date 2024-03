Plus de 1,6 million de dollars de PrairiesCan pour développer l'économie verte au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 1er mars 2024 /CNW/ - Une nouvelle collaboration au Manitoba montre que le gouvernement fédéral progresse en vue d'atteindre les objectifs du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin de créer plus de prospérité dans les collectivités de la région. Ce cadre constitue une nouvelle approche des gouvernements, des entreprises et des collectivités pour ce qui est de travailler plus étroitement avec des partenaires afin de tirer parti des atouts économiques des provinces des Prairies.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1,6 million de dollars dans la Chambre de commerce du Manitoba dans le but de créer et de mettre en œuvre l'avantage écologique du Manitoba et le programme d'évaluation écoénergétique des petites et moyennes entreprises (PME). Cet investissement devrait permettre de renforcer l'élan de l'économie verte dans les Prairies en aidant 60 PME à trouver des possibilités d'accroître leur capacité à exporter des produits et des services écologiques durables. Les fonds proviennent du programme Écosystèmes d'innovation régionaux.

Riche en minéraux critiques et en sources d'énergie propre, et doté d'une infrastructure de transport unique de classe mondiale, le Manitoba offre de nombreuses possibilités économiques vertes. Région propice à l'entrepreneuriat novateur, la province est un endroit idéal pour les entreprises qui cherchent à tirer parti de son avantage concurrentiel. Cet investissement s'appuiera sur les atouts du Manitoba et soutiendra les PME et les industries pour qu'elles agissent en étroite collaboration dans le but de multiplier les possibilités économiques vertes.

Avec des partenaires tels que la Chambre de commerce du Manitoba, le gouvernement du Canada investit dans les PME du Manitoba afin qu'elles puissent continuer à créer des emplois durables et bien rémunérés aujourd'hui et dans l'avenir.

« Une économie verte dans les Prairies est synonyme d'entreprises et de communautés solides et résilientes, et davantage de possibilités d'emplois bien rémunérés dans toute la région. La Chambre de commerce du Manitoba est parfaitement positionnée pour travailler avec les chefs d'entreprise et les dirigeants communautaires afin de faire progresser l'économie verte, et je me réjouis à l'idée d'une collaboration accrue entre les PME, les entreprises et les administrations publiques qui travaillent ensemble sur une feuille de route visant à ce que personne ne soit laissé pour compte pendant que nous développons l'économie verte dans les Prairies. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Ce soutien souligne l'engagement commun envers un avenir durable et la possibilité pour le Manitoba d'être un chef de file mondial grâce à l'avantage que lui confère son économie verte. Nous sommes convaincus que, grâce à nos partenariats avec d'autres organisations et au réseau des chambres de commerce, nous pouvons aider à guider notre province vers un avenir plus vert et plus durable, mais aussi créer de grandes possibilités pour les entreprises et les résidents du Manitoba. Grâce à ce programme, nous souhaitons donner libre cours au grand potentiel de l'économie manitobaine, en encourageant l'innovation, en créant des emplois et en améliorant la qualité de vie de toute la population manitobaine. »

-Chuck Davidson, président-directeur général, Chambre de commerce du Manitoba

« En tant qu'entreprise motivée, l'Assiniboine Credit Union comprend comment le développement de l'économie verte permettra de créer des emplois mieux rémunérés, de soutenir l'innovation technologique, de bâtir des collectivités plus résilientes, de faire progresser la réconciliation et de relever des défis environnementaux importants. Le renforcement de la capacité en matière d'économie verte au sein de notre communauté d'affaires est essentiel à la création d'un avenir plus durable pour toute la population manitobaine. Nous savons que les membres de nos petites et moyennes entreprises, ainsi que les collectivités que nous servons, peuvent bénéficier du financement de PrairiesCan annoncé aujourd'hui par le ministre Vandal. »

-Kevin Sitka, président-directeur général, Assiniboine Credit Union

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan aide les organismes sans but lucratif, les accélérateurs et les incubateurs d'entreprises et les organisations similaires à se développer et à accroître leur visibilité.

L'honorable Dan Vandal , ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre qui a été présenté au Parlement le 11 décembre 2023.

, ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre qui a été présenté au Parlement le 11 décembre 2023. Les consultations menées l'année dernière avec les provinces des Prairies, les administrations municipales et autochtones, l'industrie, les organisations syndicales et les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies ont été les plus vastes de l'histoire de PrairiesCan. L'objectif était d'obtenir des commentaires et des idées quant à une meilleure coordination fédérale et à une collaboration plus étroite avec les partenaires afin de créer des emplois et de développer une économie des Prairies forte, durable et inclusive qui profite à tous.

La future collaboration fédérale avec des secteurs de l'économie des Prairies s'appuiera sur les possibilités de relever des défis tels que ceux liés aux chaînes d'approvisionnement, à la lutte contre les changements climatiques, à l'énergie et à l'infrastructure pour les véhicules électriques (VE).

