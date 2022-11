Investissement de 2,5 millions de dollars destiné au programme Building Business pour soutenir l'emploi, la croissance et la relance, bâtir des entreprises qui génèrent une économie qui fonctionne pour tous avec la création de 112 emplois et le maintien de plus de 700 emplois.

WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Investir dans les Canadiens et les Canadiennes signifie investir dans un avenir bénéfique pour tous. Le gouvernement du Canada continue à collaborer avec les entreprises locales et autres partenaires en vue de créer de bons emplois et favoriser la croissance d'une économie qui rendra le Canada plus viable et plus prospère pour de nombreuses générations à venir.

2,5 millions de dollars pour l'emploi et la croissance à Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Dans le récent Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a présenté son plan destiné à poursuivre la croissance de l'économie et être là pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour aider les familles à gérer la hausse des coûts, le gouvernement fédéral offre un soutien ciblé à ceux et celles qui en ont le plus besoin et met en place une économie qui fonctionne pour tous.

Aujourd'hui, en visite au Bison Books de Winnipeg, au Manitoba, le ministre Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a souligné à quel point le plan du gouvernement aidera les Manitobains. Il a, en outre, annoncé un investissement fédéral de 2,5 millions de dollars dans la zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Winnipeg dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance. Ce programme, en collaboration avec de nombreux partenaires du centre-ville, aidera les entreprises à élargir leurs activités et à prospérer au centre-ville de Winnipeg, soutenant la croissance et la relance qui se situent au cœur de l'Énoncé économique de l'automne.

Les mesures proposées et soulignées dans l'Énoncé économique de l'automne 2022 sont les suivantes :

Lancer le nouveau Fonds de croissance du Canada , qui aidera à attirer au Canada les milliards de dollars de nouveaux capitaux privés requis pour réduire nos émissions, soutenir la croissance de notre économie et créer de bons emplois.

, qui aidera à attirer au les milliards de dollars de nouveaux capitaux privés requis pour réduire nos émissions, soutenir la croissance de notre économie et créer de bons emplois. Réduire les taux d'imposition des petites entreprises en croissance du Canada de 15 p. 100 à 9 p. 100 en éliminant plus graduellement leur accès au taux d'imposition des petites entreprises.

de 15 p. 100 à 9 p. 100 en éliminant plus graduellement leur accès au taux d'imposition des petites entreprises. Travailler avec les entreprises de cartes de crédit pour réduire les frais, de sorte que les petites entreprises disposent de plus d'argent.

Créer le Centre de formation pour les emplois durables et investir dans un nouveau volet de formation lié aux emplois durables dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour occuper les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« Notre gouvernement sait que la vie devient trop chère. Nous redoublons d'efforts pour rendre la vie plus abordable et à soutenir la croissance de l'économie afin de créer de bons emplois sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes pourront compter. Le soutien de notre gouvernement pour le programme Building Business aura une incidence positive sur la croissance économique et fera du centre-ville de Winnipeg une destination de choix pour la prospérité des entreprises et le plaisir de se retrouver. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« La relance du centre-ville demande de la collaboration, du leadership et un soutien de partenaires clés et de tous les ordres de gouvernement. Cet investissement de PrairiesCan dans le programme Building Business remplira les devantures désertes, aidera les entrepreneurs à créer de nouvelles expériences pour les gens qui vivent au centre-ville, qui y travaillent et qui le visitent et aidera les entreprises existantes à stimuler l'économie du centre-ville. »

- Kate Fenske, directrice générale, Downtown Winnipeg BIZ

Faits en bref

L'investissement de 2,5 millions de dollars du gouvernement dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance soutiendra les entreprises du centre-ville de Winnipeg et les aidera à entreprendre une solide relance, à croître, à innover et à créer de bons emplois pour aujourd'hui et pour demain.

et les aidera à entreprendre une solide relance, à croître, à innover et à créer de bons emplois pour aujourd'hui et pour demain. Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 s'appuie sur les investissements antérieurs du gouvernement dans les emplois, les compétences et la croissance en fournissant la somme de 250 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour aider les travailleurs et les travailleuses du Canada à prospérer dans une économie mondiale en transformation.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en Communications, Bureau du ministre responsable de PrairiesCan, [email protected]; Amanda Houssin Directrice p.i., Politique, Planification et Relations extérieures, PrairiesCan, [email protected]