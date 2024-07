Financement de 250 000 dollars destiné à soutenir un festival d'été de renommée internationale au Manitoba.

WINNIPEG, MB, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Le Manitoba possède une scène artistique et culturelle dynamique et diversifiée, qui est célébrée tout au long de l'année et qui attire des visiteurs du monde entier. Le Winnipeg Folk Festival, événement devenu synonyme d'été au Manitoba, en est un excellent exemple.

Un investissement de 250 000 $au profit du Winnipeg Folk Festival (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé un investissement fédéral de 250 000 dollars au profit du Winnipeg Folk Festival, qui célèbre sa 49e année au parc Birds Hill. Cet investissement permettra d'améliorer l'infrastructure et de créer des vidéos afin de promouvoir et de célébrer le 50e anniversaire du Winnipeg Folk Festival en 2025.

Soutenant des entreprises et des emplois de qualité, l'industrie du tourisme est un moteur économique important dans tout le Manitoba. Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements qui améliorent les expériences et en créent de nouvelles pour attirer des visiteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Citations

« Chaque été, mes concitoyens manitobains et moi-même attendons avec impatience l'emblématique Winnipeg Folk Festival. Attirant chaque année des milliers de participants, cet événement témoigne de la richesse et de la diversité de la scène artistique et culturelle de notre province. Notre gouvernement est heureux de soutenir le Winnipeg Folk Festival et se réjouit à l'idée de célébrer son 50 e anniversaire l'été prochain. »

-L'honorable Daniel Vandal , ministre de PrairiesCan





anniversaire l'été prochain. » « Chaque année, nous accueillons à notre festival des milliers de personnes venues d'ici et d'ailleurs. Le soutien de PrairiesCan a été essentiel pour nous permettre d'améliorer notre infrastructure, y compris les projets d'ombrage sur le site afin de rendre l'expérience de tous nos visiteurs aussi agréable que possible. »

- Valerie Shantz , directrice générale, Winnipeg Folk Festival

Faits en bref

Le Winnipeg Folk Festival est une organisation artistique active toute l'année qui présente en juillet l'un des plus grands festivals de musique en plein air d'Amérique du Nord.

Environ 74 500 personnes ont participé au festival en 2023.

Le Fonds pour la croissance du tourisme (FCT) est administré par PrairiesCan au Manitoba . Le fonds prévoit 108 millions de dollars sur trois ans d'un bout à l'autre du Canada pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux. Le programme sert également de complément aux autres soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux apportés à l'industrie du tourisme.

