Le financement de 10 millions de dollars accordé par PrairiesCan à TN-SCO Housing 92 Inc. (TN-SCO) permettra d'aménager de nouveaux espaces communautaires dans le cadre du réaménagement de Portage Place

WINNIPEG, MB, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La revitalisation de Portage Place représente une occasion importante de répondre aux besoins de Winnipeg en matière de logement, tout en favorisant la réconciliation avec les Autochtones et en créant des espaces accueillants qui sont essentiels à la santé des collectivités. Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé une aide fédérale de 10 millions de dollars pour la création d'espaces commerciaux, alimentaires et communautaires dans le cadre du réaménagement de Portage Place. Ces espaces seront mis à la disposition d'entrepreneurs de divers horizons qui cherchent à lancer de nouvelles entreprises et d'organismes à but non lucratif qui offrent des services sociaux et de bien-être à la communauté.

Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral au profit de la revitalisation et de la réconciliation économique dans le centre-ville de Winnipeg (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Ce projet est un élément important d'une vision plus large du centre-ville de Winnipeg, où toutes les personnes sont accueillies, connectées et soutenues. L'ensemble du projet comprend un centre d'excellence en soins de santé de plusieurs étages, un complexe de logements abordables, des espaces communautaires et un soutien aux entreprises locales.

Winnipeg abrite la plus grande population autochtone urbaine du Canada et une communauté dynamique de nouveaux arrivants. La création de lieux propices à l'esprit d'entreprise, tels que de nouveaux restaurants, commerces de détail ou services, s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de rénovation du centre-ville. Ce projet complète la vision de la nouvelle Portage Place et du Wehwehneh Bahgahkinahgohn et vise à transformer l'ancien bâtiment de la Compagnie de la Baie d'Hudson en un complexe de logements sociaux et économiques et en un centre culturel qui honore les peuples autochtones et accueille tout le monde.

« Un centre-ville de Winnipeg dynamique est essentiel à la vigueur de l'économie manitobaine et à la santé de la collectivité pour tous. Je suis heureux que le gouvernement du Canada aide True North et la Southern Chiefs' Organization à réaménager la Portage Place et à revitaliser notre centre-ville. Ce projet est un exemple national de réconciliation en action et aura un impact sur les générations à venir. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« L'effort de réimagination de Portage Place est une étape sans précédent pour le réaménagement du centre-ville de Winnipeg et la réconciliation économique dans notre pays. True North Real Estate Development et ses partenaires de la Southern Chiefs' Organization sont reconnaissants au gouvernement du Canada pour son aide, ainsi qu'à la Province du Manitoba et à la Ville de Winnipeg pour leurs contributions à la revitalisation de notre centre-ville. »

-Jim Ludlow, président, True North Real Estate Development

« La réconciliation économique est la pierre angulaire du projet 92, l'un des appels à l'action lancés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Ce projet permettra à de nombreux parents de sortir de la pauvreté, de trouver des emplois intéressants et d'avoir une vie agréable. Le projet 92 est un exemple éclatant de la façon dont nous pouvons travailler ensemble à la revitalisation de notre ville et au façonnement d'un avenir plein d'espoir et de possibilités pour tout le monde grâce à une réconciliation véritable. »

-Grand chef Jerry Daniels, Southern Chiefs' Organization Inc.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) soutient des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques de collectivités dans l'ensemble des provinces des Prairies et aide les collectivités à tirer parti de leurs capacités et de leurs forces pour saisir les possibilités économiques et affronter les circonstances économiques difficiles.

Le centre-ville de Winnipeg est un moteur économique important au Manitoba . Il représente 17 % de la taxe foncière commerciale, 14 % de la taxe professionnelle et 70 % des surfaces de bureaux, alors qu'il occupe moins d'un pour cent de la superficie totale du territoire.

. Il représente 17 % de la taxe foncière commerciale, 14 % de la taxe professionnelle et 70 % des surfaces de bureaux, alors qu'il occupe moins d'un pour cent de la superficie totale du territoire. Winnipeg abrite la plus grande population autochtone urbaine au Canada . Selon le recensement de 2021, 102 080 Autochtones vivaient à Winnipeg. Environ 45 000 de ces personnes font partie des Premières Nations membres de la SCO.

