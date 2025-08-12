Les investissements dans l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, la recherche et le développement et les produits agricoles à valeur ajoutée stimuleront l'innovation et développeront le secteur agricole

SASKATOON, SK, le 12 août 2025 /CNW/ - La Saskatchewan est un leader mondial en matière de production et d'innovation agricoles. Afin de promouvoir l'engagement du gouvernement du Canada à bâtir une économie canadienne unique plus forte et plus résiliente, PrairiesCan investit pour aider la Saskatchewan à tirer parti de ces atouts.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement de plus de 4,2 millions de dollars pour aider la Saskatchewan à jouer un rôle de premier plan dans le secteur agricole canadien. Ces investissements permettront de développer des capacités de sélection avancées pour les cultures et le bétail, de développer la fabrication locale de cellules à grains, d'accroître les possibilités de transformation des aliments et de promouvoir l'agriculture à valeur ajoutée :

Le Global Institute for Food Security (GIFS) de l'Université de la Saskatchewan élaborera un programme de sélection accélérée basé sur la sélection génomique, grâce à une aide fédérale de plus de 1,6 million de dollars.

élaborera un programme de sélection accélérée basé sur la sélection génomique, grâce à une aide fédérale de plus de 1,6 million de dollars. Venlaw Manufacturing Ltd. reçoit un financement de 2,1 millions de dollars pour installer un nouvel équipement d'automatisation destiné à la fabrication de nouvelles cellules à grains.

Le Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. (Food Centre) bénéficie d'un investissement de 420 000 dollars pour l'achat d'équipement et la rénovation afin d'augmenter les capacités de co-emballage et l'espace d'incubation.

pour l'achat d'équipement et la rénovation afin d'augmenter les capacités de co-emballage et l'espace d'incubation. Ag-West Bio Inc. obtiendra un financement de 20 000 dollars pour organiser l'Agri-Value Forum en 2025 et 2026, un événement visant à promouvoir l'agriculture à valeur ajoutée en Saskatchewan .

« Dans le contexte mondial actuel, la sécurité alimentaire et la stabilité économique sont au cœur des préoccupations, et le secteur agroalimentaire de la Saskatchewan est prêt à jouer un rôle de premier plan. Grâce à leur expertise approfondie et à leur volonté d'innover, les producteurs et les transformateurs stimulent la croissance économique et créent de bons emplois chez nous, tout en consolidant la position du Canada sur la scène internationale. Les investissements de notre gouvernement dans le secteur agroalimentaire par l'intermédiaire de PrairiesCan contribuent à la croissance d'une économie canadienne forte qui fonctionne pour la Saskatchewan. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les agriculteurs et les entreprises agricoles de la Saskatchewan savent comment convertir le potentiel en résultats, et ces investissements dans l'innovation locale aideront nos producteurs à cultiver davantage, à transformer davantage et à vendre davantage, ici même et partout dans le monde. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill

« Le dernier investissement de PrairiesCan s'inscrit dans le prolongement de son investissement antérieur dans le GIFS, renforçant notre modèle axé sur les résultats et fondé sur le travail d'équipe. En intégrant des plateformes de pointe - génotypage à haut débit, biologie d'ingénierie et analyse des données - nous avons un impact réel grâce à des programmes orientés vers le marché, tels que le programme de sélection accélérée de FAC et la biofabrication. Notre modèle unique - inégalé au Canada et peu répandu dans le monde - comble un fossé critique en matière d'innovation, en réduisant les risques et en accélérant le passage de la découverte à la commercialisation pour les partenaires. »

-Steven R. Webb, directeur exécutif et chef de la direction, Global Institute for Food Security

« Le Global Institute for Food Security de l'Université de la Saskatchewan s'est engagé à fournir des solutions innovantes pour nourrir la population mondiale croissante. En mettant en place un programme de sélection accélérée, nous souhaitons consolider les avancées que nous avons réalisées dans ce domaine en pleine croissance. Ces améliorations ne seraient pas possibles sans le soutien continu de PrairiesCan, que nous remercions pour son appui et son dévouement à la promotion et à l'amélioration de l'impact positif sur le secteur agroalimentaire du Canada. »

-Baljit Singh, vice-président de la recherche, Université de la Saskatchewan

« Faire passer nos activités d'importation et de vente au détail de silos à grains à la fabrication de notre propre produit à Watson, en Saskatchewan, est une initiative extrêmement exigeante en capitaux. PrairiesCan est essentiel pour les entreprises comme la nôtre qui doivent faire des investissements massifs en immobilisations afin de créer des produits et des emplois canadiens. »

-Rebecca Paszt et Tom Dooley, copropriétaires, Venlaw Manufacturing Ltd.

La Saskatchewan compte près de 40 % de la superficie agricole totale du pays, un secteur à valeur ajoutée qui a plus que doublé au cours des dix dernières années dans la province.

compte près de 40 % de la superficie agricole totale du pays, un secteur à valeur ajoutée qui a plus que doublé au cours des dix dernières années dans la province. Les investissements annoncés aujourd'hui devraient créer plus de 30 nouveaux emplois, 7 millions de dollars de revenus d'exportation et 51 millions de dollars de croissance des revenus de commercialisation.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) investit 4 201 298 $ pour appuyer quatre projets en Saskatchewan dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) et du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 2 100 000 $

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il verse un financement remboursable sans intérêts à des entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans.

PrairiesCan a annoncé un investissement pour un projet dans le cadre du programme CPE :

Venlaw Manufacturing Ltd. - 2 100 000 $

Venlaw installe un nouvel équipement d'automatisation pour la fabrication de nouveaux silos à grains à Watson , en Saskatchewan . Le financement de PrairiesCan aidera Venlaw à acheter de l'équipement pour la fabrication à grande échelle d'une chaîne de coffrage et de murs latéraux, du matériel de manutention pour la préparation des produits finis, un bâtiment d'entreposage frigorifique des produits finis et les coûts liés au développement des marchés d'exportation. Cet investissement permettra de réduire les importations de produits manufacturés et de les remplacer par des produits fabriqués au Canada qui utilisent l'acier canadien et les chaînes d'approvisionnement locales.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux - 2 101 298 $

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour trois projets dans le cadre du programme de EIR :

Global Institute for Food Security à l'Université de la Saskatchewan - 1 661 298 $

Global Institute for Food Security (GIFS) est en train d'élaborer un programme de sélection génomique accélérée qui étendra les capacités de sélection avancée aux entreprises et aux organismes de sélection, ce qui permettra de commercialiser plus rapidement du bétail, des légumineuses à grains et d'autres cultures à rendement élevé et de meilleure qualité. Cet investissement s'appuie sur un soutien antérieur au GIFS, y compris 2,5 millions de dollars en 2022 qui ont aidé à mettre sur pied l'unique installation de biofabrication du Canada consacrée au développement de l'agriculture durable et d'ingrédients alimentaires novateurs.

Global Institute for Food Security (GIFS) est en train d'élaborer un programme de sélection génomique accélérée qui étendra les capacités de sélection avancée aux entreprises et aux organismes de sélection, ce qui permettra de commercialiser plus rapidement du bétail, des légumineuses à grains et d'autres cultures à rendement élevé et de meilleure qualité. Cet investissement s'appuie sur un soutien antérieur au GIFS, y compris 2,5 millions de dollars en 2022 qui ont aidé à mettre sur pied l'unique installation de biofabrication du consacrée au développement de l'agriculture durable et d'ingrédients alimentaires novateurs. Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. - 420 000 $

Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. (centre alimentaire) achètera de l'équipement et rénovera ses locaux afin d'accroître les capacités de conditionnement conjoint et l'espace d'incubation pour le secteur agricole à valeur ajoutée dans les Prairies. PrairiesCan a fièrement appuyé le centre alimentaire, qui a pris de l'expansion au fil des ans pour accroître la transformation alimentaire en Saskatchewan, y compris un investissement d'un million de dollars en 2023 pour améliorer sa capacité de conditionnement conjoint pour les clients du secteur agroalimentaire.

Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. (centre alimentaire) achètera de l'équipement et rénovera ses locaux afin d'accroître les capacités de conditionnement conjoint et l'espace d'incubation pour le secteur agricole à valeur ajoutée dans les Prairies. PrairiesCan a fièrement appuyé le centre alimentaire, qui a pris de l'expansion au fil des ans pour accroître la transformation alimentaire en , y compris un investissement d'un million de dollars en 2023 pour améliorer sa capacité de conditionnement conjoint pour les clients du secteur agroalimentaire. Ag-West Bio Inc. - 20 000 $

Ag-West Bio reçoit du soutien pour organiser le Forum Agri-Value en 2025 et 2026, un événement qui comprend une conférence, des ateliers et des visites visant à promouvoir l'agriculture à valeur ajoutée en Saskatchewan . Le Forum Agri-Value est soutenu par PrairiesCan depuis 2021 et attire chaque année plus de 200 participants de toute la province et du Canada . Récemment, le Forum a ajouté une demi-journée supplémentaire d'ateliers d'apprentissage pour aider les petites et moyennes entreprises à relever des défis actuels et précis, comme la cybersécurité, la formation de la main-d'œuvre et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

