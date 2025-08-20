Le financement aidera les communautés, soutiendra les entrepreneurs, attirera les talents et formera une main-d'œuvre qualifiée ici même en Alberta

EDMONTON, AB, le 20 août 2025 /CNW/ - Les communautés rurales et autochtones, les entrepreneurs et les entreprises des Prairies jouent un rôle clé dans la force économique du Canada, tout en soutenant des emplois de haute qualité. Le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés dans des initiatives locales qui soutiennent la réconciliation économique tout en favorisant la prospérité rurale.

La ministre Olszewski annonce des investissements fédéraux pour soutenir le développement économique des régions rurales et autochtones de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi de plus de 5,9 millions de dollars à sept projets en Alberta, afin d'aider les communautés à renforcer les employeurs ruraux et stimuler les possibilités de développement économique.

Les sept projets sont les suivants :

Soutenir le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) pour la création d'atlas communautaires dirigés par des Autochtones, qui sont des plateformes de données destinées à aider les communautés à mener des consultations avec l'industrie, à utiliser les terres, à prendre des décisions sur les projets industriels et la remise en état des terres. L'institut reçoit 1 million de dollars.

pour la création d'atlas communautaires dirigés par des Autochtones, qui sont des plateformes de données destinées à aider les communautés à mener des consultations avec l'industrie, à utiliser les terres, à prendre des décisions sur les projets industriels et la remise en état des terres. L'institut reçoit 1 million de dollars. Financer la Nation Siksika pour la création d'un nouveau centre de ressources pour les entreprises et offrir des programmes aux entrepreneurs. Elle reçoit 810 300 $.

pour la création d'un nouveau centre de ressources pour les entreprises et offrir des programmes aux entrepreneurs. Elle reçoit 810 300 $. Permettre au comté de Grande Prairie et à la Chambre de Commerce de Grande Prairie de lancer Work Northwest Alberta, un partenariat de collaboration et une approche régionale visant à attirer, retenir et développer une main-d'œuvre qualifiée. Ils reçoivent 689 000 $.

de lancer Work Northwest Alberta, un partenariat de collaboration et une approche régionale visant à attirer, retenir et développer une main-d'œuvre qualifiée. Ils reçoivent 689 000 $. Aider l' Arts Council Wood Buffalo à transformer une propriété vacante de Fort McMurray en un incubateur artistique à grande échelle, soutenant les artisans locaux et l'apprentissage pratique au sein de la communauté. Le conseil reçoit 750 000 $.

à transformer une propriété vacante de en un incubateur artistique à grande échelle, soutenant les artisans locaux et l'apprentissage pratique au sein de la communauté. Le conseil reçoit 750 000 $. Financer AKSIS - l' Edmonton Indigenous Business and Professional Association pour développer et exploiter le centre de ressources autochtones AKSIS afin de fournir des ressources, des possibilités de réseautage et un soutien aux entrepreneurs autochtones, ainsi que pour organiser des ateliers de sensibilisation culturelle visant à renforcer la communauté des alliés non autochtones à Edmonton . L'association reçoit 200 000 $.

pour développer et exploiter le centre de ressources autochtones AKSIS afin de fournir des ressources, des possibilités de réseautage et un soutien aux entrepreneurs autochtones, ainsi que pour organiser des ateliers de sensibilisation culturelle visant à renforcer la communauté des alliés non autochtones à . L'association reçoit 200 000 $. Permettre à la Rural Routes to Climate Solutions Society d'aider la Confédération des Pieds-Noirs à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice, qui s'alignent sur les protocoles culturels, en lançant un programme visant à promouvoir l'agroalimentaire. Ils reçoivent 458 250 $.

d'aider la Confédération des Pieds-Noirs à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice, qui s'alignent sur les protocoles culturels, en lançant un programme visant à promouvoir l'agroalimentaire. Ils reçoivent 458 250 $. Appuyer la station-service Bear Hills dans la réalisation d'une aire de services de 186 m2 (2 000 pi2), comprenant à la fois le ravitaillement en carburant, des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) et un dépanneur, dans le cadre d'une initiative de développement économique menée par la tribu Louis Bull à Maskwacis. Elle reçoit 2 millions de dollars.

Citations

« Qu'il s'agisse de lieux artistiques et culturels, d'entreprises agroalimentaires et de tourisme, les communautés rurales et autochtones des Prairies abritent une multitude d'entreprises et d'initiatives qui alimentent l'économie du Canada et favorisent la réconciliation économique. Les investissements de notre nouveau gouvernement permettront de répondre aux besoins et aux occasions uniques des communautés locales, afin de concrétiser leur vision d'un développement économique à long terme. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Cet investissement permet au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) de collaborer avec les communautés autochtones pour créer des plateformes de données qui renforcent la prise de décision, soutiennent la gestion des terres et renforcent les capacités locales. Le projet d'atlas communautaires dirigés par des Autochtones fait progresser la recherche communautaire, tout en contribuant au développement de la main-d'œuvre pour un avenir meilleur et plus durable. »

-Laura Jo Gunter, présidente et directrice générale, Northern Alberta Institute of Technology

« Cet investissement dans le centre de ressources autochtones AKSIS est plus qu'un simple financement. Il s'agit d'un engagement en faveur de l'avenir des entreprises autochtones à Edmonton. En créant ce centre, nous renforçons les fondements de la prospérité économique des Autochtones et veillons à ce que nos contributions continuent de façonner une économie plus forte et plus inclusive à Edmonton pour les générations futures. »

-Shelly Mandeville, codirectrice exécutive d'AKSIS Edmonton

Faits en bref

Le financement de PrairiesCan est assuré par deux programmes : le programme de Développement et diversification économiques des collectivités (DDEC) et le programme des Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

Le programme de DDEC soutient les initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance économique et à la diversification des communautés dans les provinces des Prairies. Grâce à ce programme, PrairiesCan permet aux communautés de tirer parti de leurs capacités et de leurs points forts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter à des circonstances économiques changeantes et difficiles.

Le programme des EIR crée, développe et entretient des écosystèmes régionaux inclusifs qui soutiennent ce dont les entreprises ont besoin pour innover du début à la fin, ainsi qu'un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

Le financement annoncé aujourd'hui est non remboursable et servira à soutenir les écosystèmes économiques régionaux, y compris les communautés autochtones.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer environ 375 emplois en Alberta .

Liens associés

Restez branchés

