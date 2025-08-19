EDMONTON, AB, le 19 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral afin de permettre un éventail diversifié d'initiatives de développement économique locales en Alberta.

La ministre Olszewski souligne un soutien fédéral destiné au développement économique autochtone et rural en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La ministre Olszewski sera accompagnée de Laura Jo Gunter, présidente-directrice générale, NAIT; de Lynn Smith, coordonnatrice régionale de la planification, établissement métis de Peavine; et de Shelly Mandeville, codirectrice exécutive, AKSIS - Edmonton Indigenous Business and Professional Association.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

le mercredi 20 août 2025

Heure :

10 h (HR)

Endroit :

Centre de productivité et d'innovation du NAIT - Troisième étage

10210, av. Princess Elizabeth N.-O.

Edmonton (Alberta)

(Entrée ouest)

Remarque : Vous pourrez vous stationner dans le stationnement L du NAIT. Veuillez accéder au Centre de productivité et d'innovation du NAIT par l'entrée ouest près du stationnement L.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Sans frais : 1 888 338-9378

TTY (appareil de télécommunication pour malentendants) : 1 877 303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Tina Garstad, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 403-923-0648, [email protected]; Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies, 343-573-1846, [email protected]