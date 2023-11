Un financement de plus de 4,6 millions de dollars de PrairiesCan soutient l'emploi et l'innovation au profit d'une croissance plus verte au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et montrent la voie à suivre alors que le Canada s'efforce de tirer parti des avantages d'une économie nette zéro. Aujourd'hui, à la Manitoba Environmental Industries Association (MEIA), l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un financement fédéral de plus de 4,6 millions de dollars au profit de cinq projets réalisés au Manitoba afin de maintenir l'élan. Cet investissement devrait permettre de créer plus de 400 nouveaux emplois et de soutenir plus de 350 petites et moyennes entreprises (PME) dans les Prairies.

Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral au profit de l’emploi, de la croissance des petites entreprises et de l’accélération de l’avantage écologique du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La MEIA est un centre névralgique pour les industries vertes du Manitoba. Avec le soutien de PrairiesCan, la conférence Growing Together, qui aura lieu la semaine prochaine, réunira des centaines d'innovateurs et de leaders qui présenteront des solutions et rendront les entreprises plus rentables grâce à la durabilité.

Ce projet et d'autres annoncés aujourd'hui aideront les PME à rendre leurs chaînes d'approvisionnement plus efficaces, à accroître la compétitivité des technologies propres, à progresser vers des émissions nettes zéro dans les technologies de construction et à soutenir l'innovation, le transfert et l'adoption de technologies.

S'appuyant sur les forces du Manitoba, les PME et les industries de la province s'adaptent aux tendances mondiales pour rester compétitives et continuer à bâtir une économie prospère et verte. Les PME, qui emploient des milliers de travailleurs et font progresser notre économie, constituent la grande majorité des entreprises du Manitoba.

Les consultations relatives à la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies ont montré que les entreprises manitobaines tirent déjà parti des atouts de la province dans les domaines de la fabrication de pointe, des technologies propres et de l'agriculture. Ces industries collaborent pour ouvrir la voie à un environnement plus propre et à une économie plus forte pour les générations futures. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de PrairiesCan, investit dans l'écosystème manitobain des technologies propres afin que les PME puissent continuer à créer de bons emplois durables et bien rémunérés pour les travailleurs des Prairies.

« Notre gouvernement s'appuie sur les forces du Manitoba et investit dans des organisations et des entreprises tournées vers l'avenir. Les possibilités sont immenses, et je suis heureux de voir PrairiesCan travailler avec des entreprises locales pour un avenir plus vert. Nous continuerons d'unir nos efforts pour soutenir l'innovation et l'emploi pour les Manitobains. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Ce soutien de PrairiesCan nous aidera à améliorer notre capacité de production et à accroître notre efficacité en investissant dans l'équipement, les procédés novateurs et le personnel. Ces améliorations nous aideront à accroître notre part de marché alors que nous nous efforçons de parvenir à des émissions nettes zéro dans l'industrie de la construction commerciale et résidentielle. »

-Justin Smerchanski, président, AMC Foam Technologies Inc.

« La Manitoba Environmental Industries Association est heureuse de recevoir un financement pour organiser la plus grande conférence sur les technologies propres dans les Prairies. Il est bien connu que nous avons besoin de concevoir des technologies propres pour atteindre les objectifs de carboneutralité et lutter contre le changement climatique. La conférence présentera les technologies propres émergentes et permettra également d'explorer des sujets importants sur l'énergie, l'environnement et le développement économique durable, à mesure que l'économie verte se développe au Manitoba. »

-Jack Winram, directeur général, Manitoba Environmental Industries Association

Faits en bref

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan aide les organismes sans but lucratif, les accélérateurs et les incubateurs d'entreprises et les organisations similaires à se développer et à accroître leur visibilité.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada , fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans.

, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies était la vision de l'honorable Jim Carr , le regretté député de Winnipeg -Centre-Sud, qui l'a défendue dans le cadre d'un projet de loi d'initiative parlementaire.

était la vision de l'honorable , le regretté député de -Centre-Sud, qui l'a défendue dans le cadre d'un projet de loi d'initiative parlementaire. La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies prévoit des consultations avec les provinces des Prairies, les administrations municipales et autochtones, l'industrie et les organisations syndicales afin d'obtenir des informations et des points de vue qui permettront d'établir un cadre pour la création d'emplois et la croissance d'une économie forte, durable et inclusive dans les Prairies qui profitera à tous.

Document d'information

Le gouvernement du Canada fournit 4 647 489 $ pour soutenir cinq projets au Manitoba.

Les investissements totaux combinés dans l'économie manitobaine soutiendront l'avancement des technologies propres, la croissance des petites entreprises et l'expansion de la capacité de fabrication durable afin d'accélérer l'avantage écologique du Manitoba.

Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - investissement de 2 731 313 $

Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR est ouvert aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs en matière de démarrage, de croissance, de productivité, de commercialisation et d'adoption des technologies, ainsi que d'attraction des exportations et des investissements. Quatre organismes du Manitoba bénéficiant de ce financement ont été annoncés aujourd'hui :

Manitoba Environmental Industries Association Inc. (75 000 $)

Tenir des conférences annuelles sur les technologies propres entre 2022 et 2024 afin de présenter des solutions novatrices pour aider les Manitobains à atténuer la crise climatique et à rendre les entreprises plus rentables grâce à la durabilité.

Tenir des conférences annuelles sur les technologies propres entre 2024 afin de présenter des solutions novatrices pour aider les Manitobains à atténuer la crise climatique et à rendre les entreprises plus rentables grâce à la durabilité. Université du Manitoba (443 000 $)

Faire progresser la conception de technologies microélectroniques pour des instruments à valeur ajoutée dans les domaines de l'agriculture, de l'aérospatiale et du biodiagnostic.

Faire progresser la conception de technologies microélectroniques pour des instruments à valeur ajoutée dans les domaines de l'agriculture, de l'aérospatiale et du biodiagnostic. Chaîne d'approvisionnement Canada (713 313 $)

Augmenter l'adoption de pratiques d'économie circulaire dans les chaînes d'approvisionnement du Manitoba et de la Saskatchewan afin d'accroître la compétitivité, la résilience et la productivité des petites et moyennes entreprises.

Augmenter l'adoption de pratiques d'économie circulaire dans les chaînes d'approvisionnement du et de la afin d'accroître la compétitivité, la résilience et la productivité des petites et moyennes entreprises. Les chambres de commerce du Manitoba (1 500 000 $)

Aider les petites et moyennes entreprises du Manitoba à définir et à mettre en œuvre une infrastructure numérique.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - investissement de 1 916 176 $

Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Un organisme du Manitoba bénéficiant de ce financement a été annoncé aujourd'hui :

AMC Foam Technologies (1 916 176 $)

Augmenter la capacité de production afin d'offrir une solution de remplacement à haut rendement énergétique pour les bâtiments commerciaux et résidentiels qui visent à atteindre un niveau d'émissions nettes zéro.

