IQALUIT, NU, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada apporte des améliorations stratégiques aux infrastructures communautaires qui profitent aux résidents et qui renforcent la capacité à offrir des services et des travaux spécialisés, tout en offrant un soutien immédiat aux personnes dans le besoin.

Aujourd'hui, lors de sa visite des installations de la Uquutaq Society à Iqaluit, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 970 000 $ pour la construction d'une cuisine commerciale et d'un espace de formation.

La Uquutaq Society est un organisme situé à Iqaluit qui offre des services aux citoyens les plus vulnérables d'Iqaluit, notamment par l'entremise d'un refuge pour sans-abri et d'un refuge de transition. La cuisine commerciale sera un service complémentaire, avec un service de traiteur interne, où des programmes de formation en cuisine et en manipulation sécuritaire des aliments seront offerts. La cuisine générera des revenus supplémentaires pour la Société qui appuieront son travail de base, tout en créant un espace réservé pour favoriser la capacité de formation en matière de services alimentaires à Iqaluit. Le projet devrait également créer des emplois à temps plein et à temps partiel.

En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada appuie le travail essentiel d'un organisme sans but lucratif qui se consacre à aider les moins fortunés d'Iqaluit, tout en créant de nouvelles possibilités de formation qui renforcent un secteur clé de l'économie de la ville.

« Nous sommes fiers d'appuyer la construction de la nouvelle cuisine commerciale à Iqaluit, qui créera des emplois, améliorera les services alimentaires locaux et offrira de précieuses possibilités de formation. Cet investissement témoigne de notre engagement à favoriser la croissance économique et à soutenir le travail essentiel d'organismes comme la Uquutaq Society, et nous avons hâte de voir l'impact positif qu'il aura à Iqaluit. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Le projet de cuisine commerciale est en planification depuis 2019. Nous sommes heureux de savoir que nous pourrons bientôt offrir à nos clients des refuges et aux autres participants aux programmes le choix d'acquérir des compétences et de l'expérience, et ce, tout en continuant à offrir des services aux refuges et à élargir les possibilités économiques. »

- Laurel McCorriston, directrice générale, Uquutaq Society

CanNor verse jusqu'à 971 257 $ pour la construction de la cuisine commerciale par l'entremise du Fonds pour l'emploi et la croissance. Le gouvernement du Nunavut fournit 20 000 $ et la Uquutaq Society investit 49 928 $. De plus, l'Association inuite du Qikiqtani investit 18 000 $ dans ce projet et Kakivak, 20 000 $. Le financement total pour ce projet s'élève à 1 079 185 $.

fournit 20 la Uquutaq Society investit 49 928 $. De plus, l'Association inuite du Qikiqtani investit 18 000 $ dans ce projet et Kakivak, 20 000 $. Le financement total pour ce projet s'élève à 1 079 185 $. Le Fonds pour l'emploi et la croissance fournit un financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales pour une croissance à long terme.

La Uquutaq Society a été fondée en novembre 2009 dans le but d'étendre les services aux sans-abri aux citoyens les plus vulnérables d' Iqaluit , de combler les lacunes du continuum du logement en offrant plus d'options, et d'élaborer des services de transition et de soutien pour aider les Iqalummiut à maintenir des logements permanents, sûrs et sécuritaires.

