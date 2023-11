L'organisme utilisera les fonds pour rénover son nouveau bâtiment et examiner d'autres façons d'appuyer la protection des animaux au Nunavut.

IQALUIT, NU, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Protéger et soigner les animaux permet de garantir la sécurité des communautés et d'assurer la santé de nos animaux de compagnie et de la faune. La Société protectrice des animaux d'Iqaluit offre d'importants services à titre d'organisme de protection des animaux dans tout le Nunavut, notamment des services vétérinaires gratuits aux familles à faible revenu et aux communautés qui n'ont pas accès à un vétérinaire. Pour répondre à la demande croissante, l'organisme doit croître et trouver de nouvelles sources de revenus novatrices pour soutenir ses activités.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 200 000 $ pour améliorer et accroître les activités de la Société protectrice des animaux d'Iqaluit. La Société utilisera ces fonds pour réparer et moderniser son bâtiment principal, construire trois nouveaux porches et installer du gravier et une clôture sur son terrain. L'achèvement de ce projet permettra à la Société de reprendre ses activités de protection des animaux. La Société protectrice des animaux d'Iqaluit aménagera également une boutique publique pour générer des revenus qui permettront d'assurer une stabilité opérationnelle permanente.

Une fois achevé, le projet devrait également créer de nouvelles occasions d'emploi à temps plein et à temps partiel. En investissant dans ce projet important, le gouvernement du Canada poursuit son engagement à renforcer les infrastructures que les Nunavummiut utilisent à tous les jours et à soutenir les organisations qui saisissent de nouvelles possibilités et contribuent à la croissance économique de leurs communautés.

« La Société protectrice des animaux d'Iqaluit offre des services importants aux Nunavummiut et aux animaux sur lesquels ils comptent et dont ils se soucient. Cet investissement de CanNor démontre notre engagement à collaborer avec les organisations nordiques et autochtones sur des initiatives qui peuvent améliorer les services des communautés. Ce soutien donne à des organismes comme la Société protectrice des animaux d'Iqaluit la possibilité de saisir les occasions uniques d'innovation et de croissance qui s'offrent à eux. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Nos services de protection des animaux et nos cliniques vétérinaires sont très sollicités dans l'ensemble du Nunavut. Nous constatons chaque jour l'impact positif que nous avons sur la vie des animaux et des Nunavummiut. Le soutien du gouvernement est essentiel pour nous permettre de réaliser nos projets d'expansion et d'offrir une grande variété de services. Nous envisageons l'avenir avec enthousiasme grâce à notre nouveau bâtiment, et toutes ces améliorations nous aident à progresser. »

- Janelle Kennedy, présidente de la Société protectrice des animaux d'Iqaluit

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. La contribution de CanNor s'élève à 200 000 $, répartie sur deux ans, et celle de la Société protectrice des animaux d' Iqaluit , à 87 781 $. Le financement total de cette initiative s'élève à 287 781 $.

